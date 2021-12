SPECIJALNI TUŽILAC CRNE GORE: Nema prepreka za postupak protiv Belivuka

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je crnogorsko tužilaštvo uradilo sve što je bilo potrebno vezano za saslušanje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Beogradu. On je za RTCG naveo da je procedura sasvim ispoštovana, i da se stiču uslovi za nastavak postupka.

Da podsetimo, Veljko Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković saslušani su prekjuče u Tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da su učestovovali u ubistvu Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i otmici Mila Radulovića Kapetana u oktobru prošle godine u Crnoj Gori. Saslušanje je obavljeno po zamolnici Crne Gore, a Katnić i njegov saradnik Saša Čađenović doputovali su u Beograd zbog ispitivanja osumnjičenih.

- To je, inače, jedna procedura, koja je predviđena i sve je dostavljeno što je trebalo da bude u ovoj fazi postupka, a radi se o fazi postupka koja se tiče naredbe za sprovođenje istrage, gde se ukaže šta im se stavlja na teret i iz kojih dokaza to proizilazi. Ne može da se desi da oni prvo gledaju dokaze pa da iznose odbranu, to nije predviđeno - rekao je Katnić za RTCG.

On je pojasnio da to nije predviđeno ni po propisima u Crnoj Gori, a ni po propisima u Srbiji.

- Domaćini u Srbiji su bili sjajni, urađeno je sve što treba. Mi smo dobili što smo hteli, oni su dali izjave, i stiču se uslovi da se nastavi postupak. Dalje nema prepreka da se sprovodi postupak - istakao je Katnić.

Da podsetimo, Belivuk, Miljković i Janković u sredu su negirali da su učestvovali u zločinima u Crnoj Gori. Njihov advokat Dejan Lazarević, koji je prisustvovao saslušanju, rekao je da se nisu branili ćutanjem.

- Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore naredbom o sprovođenju istrage stavilo je Belivuku, Miljkoviću, Jankoviću i Živkoviću dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo. Belivuk ima svojstvo po navodima te naredbne, organizatora, a ostala trojica članova grupe. Oni su dali odbranu, Belivuk, Miljković i Jankovic, nisu se branili ćutanjem, izjavili su da nisu izvršili krivična dela, da tad na teritoriji Crne Gore nisu bili i da nemaju nikakva saznanja o krivičnim delima. Objasnili su kada su bili na teritoriji Crne Gore, da su legalnim putem došli i naveli kada su se vratili u Srbiju - izjavio je Lazarević posle saslušanja.

