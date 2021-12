ŠVEĐANKA SVEDOČILA 5 GODINA POSLE UBISTVA NIŠKOG HOTELIJERA: Prvo je recepcioner bio osumnjičen, a onda je usledio VELEOBRT

Posle pet godina čekanja, Aina T. koja je sa svojim suprugom, švedskim diplomatom Robertom N. boravila u hotelu "DND" u Niškoj Banji 5. novembra 2016. godine, kada je ubijen vlasnik tog turističkog objekta Dejan Dejančić (51), saslušana je po molbi niškog Višeg javnog tužilaštva u švedskoj policiji.

Za razliku od njenog supruga, koji je svedočio neposredno nakon zločina, na Ainin iskaz čekalo se pet godina, jer se ona nije odazivala pozivima srpskih organa gonjenja. Na kraju, tužilaštvo je uputilo zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstvu inostranih poslova koje je stupilo u kontakt sa nadležnim organima u Švedskoj, pa se tako došlo do iskaza koji bi trebalo da okonča maratonsku istragu protiv Milice Dimitrijević (32), osumnjičene za ubistvo svog poslodavca, navode Novosti.

Dejan Dejančić foto: M.M.

Aina je švedskoj policiji objasnila da je sa suprugom u Nišku Banju stigla 3. novembra, te da su najpre imali nameru da se smeste u drugi hotel, ali da je bio popunjen, zbog čega su odseli u „DND“ vili.

- Prethodne večeri smo primetili da je recepcioner uznemiren, ali sam pomislila da je moguće da je takav, nije mi bilo ništa sumnjivo. Ujutro 5. novembra probudio me metež i glasna buka, prevrtanje nameštaja i ženski vrisak koji se čuo nekoliko puta. Nije mi to bilo čudno, mislila sam da je veliko spremanje zbog kraja sezona, te da neko dete vrišti. Zatim se opet čula vriska i metež, sve je to trajalo 15-20 sekundi a onda se sve utišalo. Slušala sam radio do 8.30 kada mi se probudio suprug, pitala sam ga da li je nešto čuo, ali on je odgovorio odrečno. Razmišljali smo da ostanemo još jednu noć pa smo se predomislili i ipak odlučili da krenemo dalje - svedočila je Aina.

Kako je kazala, da se nešto čudno dešava, prvi je shvatio njen suprug.

- Robert je krenuo sa stvarima prema kolima, ali se brzo vratio i kazao: "Nećemo da izađemo!". Rekao je da je na recepciji bio telefon koji je neprestano zvonio, te da je na ulazu primetio naoružanu policiju. Oružje su držali upereno prema hotelu. Kazao je da mu je policajac obrtio na srpskom, ali da ga nije razumeo pa da se vratio u hotel, te da se nešto dešava zbog čega je najbolje da ostanu u hotelu - opisala je događaje u danu ubistva Šveđanka.

Milica Dimitrijević foto: Printscreen FB

Ostali u policijskom autu 3-4 sata

Kako je dalje rekla, pogledala je kroz prozor i tu je ugledala policajca.

- Uplašila sam se, a on mi je kazao "Dođi, dođi!". Rekla sam mužu da moramo da siđemo. Policajac nas je upozorio da idemo polako, zatim nam je prišao jedan čovek koji je delovao kao njihov vođa. Pokazao mi je sliku na mobilnom telefonu, prepoznala sam recepcionara, pitali su nas da li smo videli nekog. Odgovorila sam odrečno, a onda su nas odveli do crnog policijskog vozila gde smo ostali tri, četiri sata. Došao je jedan čovek koji nam je kazao da je naš kontakt po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova jer su shvatili po CD oznakama na našim tablicama da imamo diplomatski status. Policija je opkolila zgradu, vikali su preko megafona, pregovarali su... Žena za koju sam saznala da je recepcionarova sestra je govorila "Predaj se!" Onda je stiglo 20, 30 policajaca, uleteli su u hotel, čula su se dva pucnja, a zatim je jedna osoba izneta na nosilima - ispričala je Aina.

Podsetimo, hotelijer je ubijen 5. novembra 2016. godine kada je, kako se tada se sumnjalo, recepcioner Dejan Jovanović upao u sobu u kojoj je Dejančić bio sa Milicom i upucao ga. Nakon toga, kako se tada smatralo, ispalio je hitac sebi u glavu. Sobarica, koja je uspela da pobegne, pozvala je policiju koja je zatražila pomoć Žandarmerije, jer se nije odmah znalo da li je Jovanović mrtav. Policijske snage, koje su nakon upotrebe šok bombi upale u vilu, zatekle su Jovanovića jedva živog i on je prebačen u bolnicu u kojoj je preminuo dva meseca kasnije. Smatran je ubicom sve do 26. decembra 2016. godine kada je usledio preokret, Miličino hapšenje koju je optužio biološki trag pronađen na pištolju.

