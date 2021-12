U BEOGRADU POČELO SUĐENJE ZA UBISTVO OD PRE 27 GODINA: Predrag izneo odbranu u Višem sudu, evo ŠTA SE ČEKALO gotovo 3 decenije!

Predrag se tereti da je posle ubistva pobegao i da se krio u Italiji, gde je uhapšen i na osnovu raspisane poternice izručen Srbiji. Međutim, optuženi je na glavnom pretresu u sudu negirao da je izvršio pomenuto ubistvo, da nije imao oružje i da tad nije bio u Jugoslaviji.

Iznoseći odbranu ispričao je da mu je otac bio alkoholičar i pravio probleme u porodici, da je situacija u zemlji bila loša i da je odlučio da ide u inostranstvo. Otišao je u Grčku 1990. ili 1991. godine, nije baš siguran, odakle se ribarskim brodom za 500 evra prebacio u Italiju, gde je imao dva prijatelja Aleksandra i Gorana Jovića, koji su mu za početak mogli pomoći da se snađe i nešto radi. Kazao je da je u julu 1994. godine živeo u Napulju i u kafiću gledao Italiju u finalu svetskog prvenstva u fudbalu.

- Radio sam godinama na crno, brao duvan i paradajiz i radio na građevini. Tad nije bilo mobilnih telefona i retko sam zvao kući, tek ponekad brata iz nekog bara gde sam svraćao i gde mi je on ostavljao poruke kad da ga zovem. Nikad mi niko nije spomenuo ovo krivično delo za koje me terete. Za njega sam saznao 2009. godine, kad sam uhapšen u Italiji. Tad su me držali 45 dana u pritvoru i na kraju pustili. Dali su mi neke papire, ali na njima nije pisalo da treba da se nekome javim. Živeo sam u istoj kući kao do tada i na istoj adresi sa porodicom. Nisam se krio - kazao je Petrović, prenose Novosti.

On je ispričao da je posle izgubio jugoslovenski pasoš, da je to prijavio policiji, koja mu je izdala potvrdu i sa njom išao u našu ambasadu u Rimu gde su mu izdali dokument o potvrdi identiteta.

- Milibor Petrović je bio poznanik mog oca, pijanac, koji je živeo od milostinje. Njegovog brata Zorana Petrovića ne poznajem i ne znam zašto me optužio u svojoj izjavi i zašto je rekao da ga je moj brat udario sekirom, i kako onda moj brat nije nizašta optužen. Ja ne znam ništa o tome i nevin sam - kazao je Petrović, navodeći da ne želi da odgovara na pitanja tužioca i suda.

Petrović se trenutno nalazi u pritvoru, kod sebe nema nikakva lična dokumenta, a ukoliko se ovaj postupak pravosnažno ne okonča do sredine juna 2024. godine, krivično delo koje mu se stavlja na teret će zastariti.

