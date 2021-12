UBICA BABE IZ KOTEŽA JE GROBAR VELJE NEVOLJE: David koji je baki IZVADIO SRCE I OČI rekao ocu da je član Belivukovog klana!

Unuk je babu masakrirao šrafcigerom i nožem jer mu nije dala novac za drogu. Kada mu je rekla da ga se ne boji jer je bog s njom, zario joj je nož u srce.

- Sat vremena se David iživljavao nad mojom majkom Desankom D. (70) pre nego što ju je dokusurio. Šrafcigerom joj je izvadio oči, skinuo joj je skalp i to sve na njen rođendan! Pre nego što joj je zario nož u srce, rekao joj je: „Pa ti si još živa“. Sve je to gledao drugi moj sin Stefan, koji je prikovan za krevet. On je vikao, lupao o zid dozivajući komšije... - počinje stravičnu ispovest za Alo!Đorđe Dudić, otac monstruma koji je juče u Kotežu ubio staricu.

Stravičan zločin dogodio se u sredu oko 16 sati u iznajmljenom stanu u Ulici Franca Bevka.

David D. (24) je došao da babi Desanki čestita rođendan i obiđe polubrata Stefana.

- Moja majka je bila prava dama, vodila je računa o svemu, a najviše o higijeni. Ona je iznajmila stan da bi mogla da se stara o povređenom unuku koji je prikovan za krevet. David je došao kao kabadahija, nije se ni izuo. Bio je drčan prema njoj, tražio joj je novac, pretpostavljam za drogu, jer se David hvalio sa tom pošasti. Takođe se hvalio i da pripada ekipi Velje Nevolje - priča Đorđe.

foto: Facebook

On dodaje da sa sinom nije bio blizak i da se grozio stvari kojima se on hvalio.

- Pričao mi je da je „grobar“ Velje Nevolje i član njegove ekipe. Sa tim se ponosio. Takođe mi je jedared rekao da je nekog momka izbo mačem. Nije dozvoljavao da mu se udeli savet i ukaže mu se na to da je na pogrešnom putu. Znam da je imao probleme sa drogom i da je hapšen kod nas, ali i u Austriji. Od mene je zahtevao novac, dnevno da mu dajem po 150 evra, a ja sam mu nudio da mu pomognem tako što ću mu naći posao - priča očajni otac.

Pojačao TV da se ne čuju krici!

Komšije o ubijenoj Desanki imaju samo reči hvale. Kažu da je brinula o unuku, bila prava dama i svakom od njih izlazila u susret iako se u zgradu doselila pre oko tri meseca. Kobnog dana čuli su samo televizor koji je bio pojačan do kraja.

- Unuk joj je došao u posetu sa psom, ušao je unutra i krenula je gungula. Ubrzo je zgrada bila opkoljena policijom. Čuli smo da su Desanku zatekli u lokvi krvi na podu, dok je David mirno stajao pored nje - ispričale su komšije.

On kaže da sve detalja iživljavanja i mučenja zna jer mu ih je prepričao drugi sin Stefan, koji od prizora kome je prisustvovao ne može da se oporavi.

foto: Facebook

- Koliko sam shvatio, David je ponovo pitao Desanku da mu da 100 evra, a ona ih nije imala. Tad je jednostavno poludeo. U početku ju je tukao, udarao ju je po stomaku i licu. Potom je zgrabio šrafcigere kojim joj je iskopao oči! Za to vreme je Stefan lupao u zid i dozivao komšije u pomoć. David je zatim otišao po nož i majci je bukvalno skinuo skalp, pa ju je ubadao. Ona je ćutke podnosila iživljavanje unuka i Stefanu je rekla da se ne boji jer je bog s njom. Ta rečenica je još više iznervirala Davida, koji je prokomentarisao: „Zar si još živa?“. Onda je počeo da joj skače po stomaku i udara je po licu. Majka je tad izustila: „Neka on radi šta hoće, moj bog je sa mnom“, nakon čega joj je zario nož u srce. Deo majčine agonije sam slušao jer se Stefan dokopao nekako telefona i pozvao me u pomoć. Odmah sam obavestio policiju i požurio u Kotež - priseća se Đorđe.

foto: Facebook

Izvadio joj je srce jer nije imao svoje

Nesrećni čovek je dodao da je „monstrum morao nožem da joj izvadi srce jer je ljubomoran, jer nije imao svoje“.

- Neka radi šta želi, moj bog je sa mnom - dok te monstrum ubija, bile su reči tvoje. Draga moja mama, na rođendan si dobila kartu za nebo, u užasnim mukama većim od svakoga sveca - naveo je on u svojoj potresnoj poruci.

Kada je stigao policajci su bili ispred zgrade.

- Protrčao sam kroz njih, nogom razvalio vrata i imao šta da vidim. Pitao sam Davida zašto mi ubi majku, a on je samo slegnuo ramenima, u smislu moglo mi se. „Da li si sad srećan?“, upitao sam ga, na šta je opet slegnuo ramenima bez ikakvog izraza na licu i bez emocija. Nakon toga su ga policajci odveli. David je uradio ono čega bi se i sam đavo postideo, nadam se najstrožoj kazni koja je suviše blaga za ono što bih mu ja uradio i šta zaslužuje - rekao je Đorđe.

Droga ga uništila

Otac Đorđe smatra da je droga uništila njegovog sina.

- Ja, nažalost, nisam mogao da utičem na Davida jer je odrastao u drugoj porodici. Njegova majka s kojom sam se zabavljao pre dve decenije me je pozvala jednog dana i rekla mi: „Imaš sina“. Nedugo zatim je tvrdila da David nije moj. Kada se rastala od tadašnjeg momka, David me sa mnom kontaktirao i ja sam ga prihvatio kao svoje dete. Nismo bili bliski, viđali smo se kada mu nešto treba, ali sam ga upoznao s članovima moje porodice. Kupio sam mu kola, gledao da ga poštujem, a on je živeo svoj život na koji nisam imao uticaja. Sad posle ovoga, uradiću DNK test da utvrdim da li je on moja krv - rekao je Đorđe.

Oprostio se od majke Oči su ti izvađene, iskasapljeno ti je telo Đorđe Dudić se i objavom na društvenoj mreži oprostio od majke. - Danas ti je, mama, bio rođendan. Dobila si na poklon puno patnje i boli, zlo kakvo svet zapamtio nije od nekoga ko je trebalo da te voli. Draga mama, oči su ti izvađene, iskasapljeno ti je telo. Mučena si satima dok si umirala i onda si verovala u boga - stoji, između ostalog, u poruci.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:13 VELJA NEVOLJA ŠALJE SVOJE LJUDE NA POLITIČARE U CRNOJ GORI (KURIR TV)