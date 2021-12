ISPLIVALE TAJNE PORODICE JUTJUBERA: Daniel koji je pretio da će se ubiti jedan je od osnivača nekada popularnog sajta u Srbiji!

Jutjuber Daniel Đukić (36), zvani Duluvra, zabarikadirao se u svom stanu u Novom Sadu i deset sati pretio samoubistvom samo dve nedelje pošto mu se otac ubio u rodnom Apatinu.

Danielov otac, koji je bio bankar, obesio se 7. decembra i za sobom nije ostavio oproštajno pismo. Pretpostavlja se da je ova tragedija uticala na to da Đukić izgubi razum i da napravi haos u svojoj zgradi.

Izvor iz istrage kaže da je posle samoubistva Danielovog oca saslušana cela njegova porodica, uključujući i poznatog jutjubera, ali niko nije znao zbog čega se čovek obesio.

- Policija je obavila i razgovor sa komšijama Danielovog oca u Apatinu, koje su rekle da je porodica Đukić uvek bila za primer, ali da je u poslednje vreme između njih vladao nesklad - kazao je sagovornik.

Njegova bliska rođaka iz Apatina kaže da je strašno šta je zadesilo porodicu Đukić u svega nekoliko meseci, te da do Danielovog ispada nije ni znala koliko su se neke stvari "otrgle kontroli".

Rekla nam je da ih Daniel već mesecima ignoriše, da im se čas javi na telefon, čas ne a i kada to učini bude neprijatan, svadljiv i odbijao je svaku pomoć koju su mu roditelji pokušavali pružiti.

foto: Slađana Stojanović, Printscreen/Youtube

- Mi smo svi živeli u ubeđenju da je to jedna srećna i skladna porodica. Imali su samo njega i kada je otišao na studije u Novi Sad skrpili su nešto novca i kupili mu stan. Sve je delovalo idilično, a sada čujemo da verovatno nije ni završio fakultet. Onda se pominju neki dugovi nekim zelenašima i povremeni problemi sa alkoholom i sa lakšim drogama.

Koliko znam, nije nikada bio zavisnik, ali kao što ste mogli da vidite i sami na njegovim kanalima na društvenim mrežama, alkohol mu očigledno nije bio stran. Svi u porodici mislimo da se njegov otac nije mogao pomiriti sa takvim propustom u vaspitanju te da je sebe krivio za Danielovo ponašanje... - priča rođaka porodice Đukić.

Ona kaže da se Danielova majka jedva oporavila od šoka, te da se odlučila okrenuti sinu jedincu koji joj je jedini ostao, ali on nije hteo da sarađuje.

- Bio joj je čudan u poslednje vreme i onda joj je, kako sam čula, preko telefona rekao da će se ubiti. Nije delovalo da to zaista i misli ali, znate i sami, majka kao majka. Odmah je posumnjala na najgore i ispostavilo se da je to tačno. Rekla je da se plaši da ne bude ona ta koja će ga odneti u smrt, te je skupila hrabrosti i sa sestrom otišla u Novi Sad. Tamo je zatekla sina zabarikadiranog u stanu i kada je videla da je đavo odneo šalu, pozvala je policiju. Strašno je to što se desilo.

On je relativno mlad i nadam se da će uspeti da se izbori sa tim demonima koji su ga spopali. Da li je u pitanju neka depresija ili šta drugo, to će lekari da utvrde ali je sigurno da mu je potrebna stručna pomoć i svi se nadamo da će se konačno izvući i pomiriti se sa majkom koja je potpuno skrhana i ne zna šta će sa sobom. Prvo je izgubila muža, a sada gubi i dete. Užas – kaže sagovornica.

Daniel Đukić Duluvra poznat je kao jedan od osnivača humorističnog serijala “Dnevnjaka”.

Osim što učestvuje u kreaciji ovog popularnog serijala, osnivač je i satiričnog sajta “Tarzanija”, kao i serijala “Betparačke priče”.

Kurir.rs/Blic/Informer