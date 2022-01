PRESELO NAM I BADNJE VEČE I BOŽIĆ! Draganov rođak otkrio detalje SVIREPOG ZLOČINA: U kuću sam zatekao HOROR, krv je bila svuda

Dragan Todorović Šine (68) iz Kušiljeva kod Svilajnca lovačkom puškom ubio nevenčanu suprugu Tatjanu Perić (61), a potom pobegao u garažu i nožem sebi naneo teške telesne povrede.

„Ja sam završio. Ubio sam Tatjanu!“, rekao mi je Dragan kada sam, na molbu komšinice, koju je zvala Tatjana, jer se plašila da je Dragan ne ubije, otišao da vidim šta se dešava u njihovoj kući.

Mislio sam da ju je pretukao. Ali, kada sam ušao u kuću, krv je bila svuda. Telo joj je bilo u spavaćoj sobi, a noge u hodniku. Okrenuo sam se prema Draganu i pitao ga šta je to uradio, a on mi je, držeći lovačku pušku u rukama, odgovorio da će sada i sebi da presudi. Preselo nam je i Badnje veče i Božić.

- Svi u komšiluku smo potrešeni. Ovako za Večernje novosti priča Slađan Todorović, rođak Dragana Todorovića Šineta (68) iz Kušiljeva kod Svilajnca koji je lovačkom puškom, na Badnje veče, ubio nevenčanu suprugu Tatjanu Perić (61), rodom iz Ukrajine.

Izbo se u garaži

Slađan kaže da je nekako uspeo da smiri Dragana, koji je odložio pušku. Pošto je ušao u kuću u kojoj se dogodio zločin, a trebalo je da ide u treću smenu, Slađan mu je rekao da će morati da zove policiju i nadležnima da se javi da neće doći na posao. Slađan je otišao do svoje kuće, koja je preko puta Draganove i obavio telefonske pozive. U međuvremenu je stiglo nekoliko policijskih patrola. Kako nisu našli ni Dragana, ni pušku, videli su odškrinuta vrata na garaži i tamo ga i pronašli.

- Kako sam saznao, Dragan se već tri puta uboo nožem. Hitna pomoć ga je stavila u sanitet. Tako sam i njegovu pokojnu ženu Zoricu, koja je bolovala od karcinoma, pratio sanitetom. Ali dok smo stigli u Hitnu, ona je umrla. Sad sam tako i njega ispratio. Nisu imali dece. Dragan ima dve sestre po ocu u Svilajncu, ali nisu u dobrim odnosima. Bio je svestan i rekao je da ključeve od kuće posle uviđaja daju meni. Čuo sam da je u Kliničkom centru u Kragujevcu i da mu je stanje stabilno – dodaje Slađan.

Tatjanina ćerka, koja joj je otključao kuću da bi uzela stvari svoje majke, nije želela da govori za naš list.

- Tatjana me je telefonom pozvala oko deset uveče. Bila je veoma uznemirena, zapomagala je i molila me da pozovem policiju, jer će Dragan da je ubije. Bila sam u šoku. Odmah sam otrčala do komšije Slađana da mu to kažem. Kada je policija došla, nije ga našla u kući. Onda su nama naredili da uđemo u kuće i da se zaključamo, dok ga ne nađu, jer su mislili da je pobegao. Posle smo čuli da su ga našli u garaži. Znam samo da je Tatjana Dragana ostavila pre dva meseca. Bolje da se nije ni vraćala. Bila je mnogo fina, kulturna i fina. Pisala je i knjige – uzrujano će Draganova komšinica.Draganu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Izbegao zatvor zbog gaženja čoveka

Draganov rođak Mališa Todorović kaže da ne zna zašto je Dragan počinio ovaj zločin kada je sve imao, a kako je radio u Austriji, napravio je palatu. Kada je izašao da obiđe koze, video je policajce koji su stajali ispred Draganove kapije i govorili mu: „Dragane Todoroviću, predaj se!“.

- Bože, Bože, ne mogu da verujem da ju je ubio. Ja jesam čuo pucanj, ali mnogo su bacali petarde, pa nisam ništa posumnjao. Iako smo familija, 35 godina ne razgovaramo. Tužio nas je zbog loze, zbog cveća. Dolazila nam je inspekcija i policija. Ali su mi uvek rekli da moraju da dođu, ali da znaju ko sam ja, a ko je on. Pre 20 godina kod farme je autom udario Peru Antića, koji je bio bogalj. Od siline udarca, Pera je završio na haubi, ali Dragan to uopšte nije video. Verovatno je bio pijan, jer je ranije mnogo pio. Onda su ga neki ljudi zaustavili, a on im je rekao da je ubio srndaća. Kakav srndać?! Ubio si čoveka!“, rekli su mu ti ljudi. Pet godina nije dolazio iz Austrije, dok nije isteklo vreme za kaznu – potreseno priča Mališa za naš list.

- Stvarno ne znam šta da kažem. Tek sad smo čuli šta se dogodilo. Ju, ju, ne mogu da verujem šta je uradio. Pre dva sata sam pročitala na internetu. Noge su mi se oduzele – kaže Draganova komšinica.

Komšija Živomir Petrović navodi da nikada nije imao problem sa Draganom.

- Znam da je 40 dana posle smrti pokojne supruge Zorice tražio od sveštenika da poništi crkveno venčanje. Posle je doveo Tatjanu, koja je stalno nekud putovala, jer je radila. Ne znam šta ga je nateralo da je ubije. Sa prvom suprugom je kupio stan i kuću u Vrnjačkoj Banji i sredio kuću u Kušiljevu. Sve je imao – veli Živomir.

