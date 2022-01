NAJVEĆE MISTERIJE U SLUČAJU NESTALOG SPLIĆANINA! Mnogo pitanja ostalo BEZ ODGOVORA i posle 7 dana u slučaju Mateje Periša

Potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u osmi dan. Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi videli. Momak koji je nestao pre tačno nedelju dana, iza sebe je ostavio brojna pitanja koja su ostala bez odgovora.

1. Gde je Matejev telefon?

Jedan od predmeta koji bi mogao biti bitan je i Matejev mobitlni telefon, iako je policija uspela da rekonstruiše sve bazne stanice na kojima je lociran. Njegov telefon je izgubio signal kobne noći, a pretpostavlja se da je to zbog toga što mu je upao u vodu.

Mobilni telefon može biti veoma vredno pomoćno sredstvo u slučajevima potrage, međutim, telefon nestalog mladića u trenutku pokretanja potrage već je bio isključen.

Policija u takvim situacijama može dobiti informacije s kim je nestala osoba razmenila poziv ili SMS i na približno kojim se lokacijama kretala na osnovu baznih stanica na koje je telefon bio spojen.

2. Zašto je Matej mahnito trčao?

Šta je mladića iz Hrvatske nateralo u bezglavi trk beogradskim ulicama? Da li je Matej, možda, iz nekog razloga, bežao? Dok se snimak na kome, navodno, Matej Periš pliva po ledenoj reci dovodi u pitanje, a osporio ga je i Nenad Periš, mladićev otac, nedvosmisleno je potvrđeno da je na drugim snimcima, gde se vidi kako sumanuto trči ulicama stvarno mladi Periš. Ipak, nema odgovora na vrlo važno pitanje, šta ga je podstaklo ili nateralo na takvo ponašanje?

Mnogi su zbog snimaka na kojima se vidi Matej kako trči ulicama kao ponašanje čoveka pod uticajem narkotika, ali njegov otac i devojka kažu da on nikada nije koristio nikakve vrste droge. Ako je Matej bežao od neke realne opasnosti, ako je došao u sukob sa nekim, logično bi bilo da trči ka svom društvu, ka obezbeđenju kluba čiji je gost i gde mu je jakna, a ne od drugova i kluba.

3. Da li znamo celu verziju priče?

Kad smo kod Matejevih prijatelja i drugova, postavlja se pitanje da li su oni sve ispričali policiji? Da li se još nešto desilo, što njima i nije delovalo kao da je važno, a moglo bi da pomogne u istrazi?

- Pokušavao sam kontaktirati jednog od momaka s kojima je Matej bio u Beogradu, ali ni na poruke, ni na pozive ne odgovara. Svi su uvereni da nešto skrivaju, ali ja ne znam šta bih mislio jer ni oni nisu loši momci - zaključio je sused nestalog mladića.

Podsetimo, prijatelji, sa kojima je nestali Matej Periš (27) došao u Beograd, su otputovali iz prestonice 4. januara. Kako je rekao Matejev otac, Nenad Periš, koji je i dalje u Beogradu, mladići su došli autima do Zagreba gde su iznajmili kombi i nastavili put za Beograd gde su planirali doček Nove godine.

4. Da li ima još snimaka?

U javnosti se pojavilo više snimaka na kojima se navodno nalazi nestali Splićanin Matej Periš, a postavlja se pitanje da li ima još snimaka sa okolnih zgrada, ili iz kluba u kojem se nalazio? Menadžerka kluba "Gotik" je rekla, da klub nema kamere, a prema njenim rečima, sedmorica Splićana su stajala za šankom i dobro se provodila. Preko puta društva iz Splita bili su Zadrani i niko nije imao problem.

- Znate, svašta se pisalo ovih dana, a pogotovo da je obezbeđenje upozoravalo mladiće na ponašanje u klubu. To naprosto nije istina. Oni su se dobro zabavljali kao i Zadrani, nikakvih problema nije bilo. Znate kako, mladi... - rekla je jednom prilikom menadžerka kluba.

Dakle ostaje pitanje, da li je još neka sigurnosna kamera sa obližnjih zgrada uhvatila kretanje mladića iz Splita. Naravno, moguće je da su snimci predati policiji ali nisu podeljeni s javnošću, što bi spadalo u regularnu proceduru istrage.

6. Gde je Matej Periš?

Policija, spasioci i pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije već osam dana neumorno tragaju i na kopnu i na reci i pod njom za misteriozno nestalim mladićem, ali se još uven ništa ne zna.

Potragu za Matejem u velikoj meri otežavaju loši vremenski uslovi, hladna voda i takozvana nulta vidljivost ispod površine. Ne treba zanemariti ni nagomilano smeće na dnu reke. Ipak, to ne sprečava ronioce da intenzivno tragaju za Perišem.

Prošlo je osam dana potrage, do sada nije pronađeno telo nestalog Mateje Periša, niti bilo koji sumnjivi trag. Njegov otac Nenad Periš ima samo jednu želju: "Samo bih voleo da ga pronađu ako je preminuo, da ga mogu sahraniti kako treba, u svojoj domovini".

