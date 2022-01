OTKRIVENI DETALJI TRAGEDIJE KOJU JE NESTALI MLADIĆ DOŽIVEO! Umro mu je pred očima pre 2 meseca!

Matej Periš (27) nestao je u noći između 30. i 31. decembra i potraga za njim traje već sedam dana.

Njegov nestanak glavna je tema domaćih i regionalnih medija, a njegova devojka Sanja otkrila je za Kurir detalje iz njegovog života. Prema njenim rečima, Matej je pre nekoliko meseci doživeo tešku traumu, jer mu je prijatelj poginuo pred očima.

– Nakon toga nije išao kod psihloga, bio je sasvim normalan. Nije pio ni lekove, apsolutno ništa. Kada se to desilo on je mene pitao: “Je l’ misliš da će ovo ostaviti neke posledice na mene?”, ja sam rekla da ćemo videti, da ćemo pratiti i da ćemo otići po stručnu pomoć ako bude trebalo. Međutim, stvarno nije bilo potrebe za tim - kaže ona.

Njegovi baba i deda po majci, sa kojima je mladić odrastao nakon razvoda roditelja su rekli da je ovu tragediju teško podneo.

- To je bilo pre dva meseca. Vozili su motor on i drug, on je udario u trotoar i udario glavom... Matej je bio iza njega. Teško je to podneo - rekli su oni.

Njegov otac Nenad Periš doputovao je u Beograd odmah nakon što mu je javljeno da je Matej nestao i već danima sa strepnjom čeka vesti o sinu.

Ronioci su danas pretraživali korito reke Save u potrazi za mladićem kome se svaki trag izgubio oko 2.30 ujutru 31. decembra, a čiji je nestanak prijavljen sledećeg dana u 18 časova.

