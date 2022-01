NAČELNIK HRVATSKOG UKP-A NAHVALIO SRPSKU POLICIJU: Odlično su odradili sve, angažovani profesionalci, Matej NIJE bio žrtva nasilja

Načelnik Uprave kriminalističke policije i pomoćnik direktora policije RH Antonio Gerovac istakao je na vanrednoj konferenciji za medije da je srpska policija obavila izvanredan posao kada je reč o slučaju nestalog Mateja Periša.

- Koordinacija i postupanje hrvatske i sprske policije traje od početka svakodnedno od nestanka Periša. Protekla dva dana smo proveli u Beogradu gde smo razmenili sva saznanja koja smo prikupili ali smo se uglavnom fokusirali na ono što je uradila srpska policija. Srpska policija preduzela apsolutno sve radnje koje se u ovakvim situacijama preduzimaju i ono što trenutno rade je da intenzitet potrage se nastavlja kao prvog dana. Profesionalni nivo potrage je na najvišem nivou. Razgovarali smo i s ministrom Vulinom koji je pružio sve što je hrvatska policija tražila. Sastanku je prisustvovao i oca nestalog mladića i izvestili smo ga o svemu. Angažovani su najbolji istražitelji koje Srbija ima, angažovani su apsolutni profesionalci. Kada je reč o tehnici, uključeno je sve što imaju.

foto: Ana Paunković, Privatna Arhiva

Kaže da svi dokazi koji su do sada prikupljeni ne ukazuju da je Metejev nestanak povezan s nasiljem niti da je Splićanin bio žrtva nasilja.

- Ništa ne ukazuje da je njegov nestanak poslednica nasilne radnje. Sve što je dokazni materijal, a jedan je i snimak ja ne smem da komentarišem. Žao mi je što se to objavljuje. Mi smo sve to pregledali, srpska policija je napravila odličan posao kada je reč o praćenju kretanja Mateja Periša. To je preveliki posao jer su se pregledali sati i sati materijala. Rezultati pregleda snimaka se joj rade, a biće predati srpskom Tužilaštvu. Možemo reći za sada da je osoba koja je bila odevena kao Matej došla do vode, ali nijedan policajac ne može da potvrdi da je to stvarno on.

Kaže da su prijatelji krucijalni izvor informacija i da će biti dodatno ispitani.

(Kurir.rs)