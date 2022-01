ARKANA TRAMPILI ZA TUĐMANOVOG UNUKA! Evo kako je Ražnatović pušten iz zatvora: Milija Ktitor osmislio, Ljuba Šiptar realizovao!

Zbog bezbednosnih razloga odlučeno da Arkana prebace helikopterom na most u Iloku na Dunavu

Franjo Tuđman, bivši predsednik Hrvatske, naložio je da se 48-godišnji Željko Ražnatović Arkan hitno pusti iz zatvora u junu 1991. godine, pošto mu je dojavljeno da mu je u Beogradu otet unuk, sin njegove ćerke Nevenke, otkriva dobro obavešten izvor iz bezbedonosnih službi.

Mozak operacije bio je srpski biznismen Milija Milosavljević, poznatiji kao Milija Ktitor.

– Ključ akcije bio je Milija Ktitor, koji je osmislio kako osloboditi Arkana iz zatvora Remetinec u Zagrebu. Na tome su radili Služba i Arkanovi prijatelji. Tuđmanov unuk je tada trenirao i otišli su na trening na Frušku goru. Tuđmanova ćerka Nevenka tada je dobila informaciju da joj je sin „u fioci”. Neko iz Udbe joj je to saopštio. Nevenka se uspaničila i odmah pozvala majku, a ona panično rekla mužu Tuđmanu. Ona je imala jak uticaj na njega. On je okrenuo telefon i naredio da se Arkan odmah oslobodi. To je odrađeno perfektno.

Milija Milosavljević

Po Arkana je trebalo da dođe sedam ili osam automobila marke BMW iste boje, sve je bilo spremno. Onda se odustalo od toga, da ga kod Bojčinske šume, prilikom primopredaje, neko ne bi neko skinuo snajperom. Zbog bezbednosnih razloga je odlučeno da ga prebace helikopterom na most u Iloku na Dunavu. Spušten je tamo gde su čekali ljudi iz Udbe, Službe i ekipe koja je sve organizovala – otkriva izvor, odlično upućen u oslobađanje komandanta „Tigrova”.

Zvanično, šef operacije bio je Ljubomir Ljuba Mihajlović, zvani Ljuba Šiptar, bivši direktor Komercijalne banke.

Ljubomir Ljuba Mihajlović foto: Ekspres.net

– Operativni štab bio je u klubu „Zlatnik” u Zemunu i njegov šef bio je Ljuba Mihajlović, a domaćin kluba Dragan Vuletić zvani Kreza Zlatnik. Ljubomir Mihajlović je imao veliki uticaj i znao je Franju Tuđmana i Stjepana Mesića. Bio je poznata ličnost. General Puzović i Slavko Mijović zvani Pijuk bili su zaduženi za organizaciju dočeka Arkana u Iloku.

U Zagrebu je preuzimanje Arkana vršilo više ljudi, a u tome je ozbiljno učestvovao i Zlatko Bagarić, poznatiji kao hrvatski Arkan, koji više nije živ, kao i jedan Albanac koji sad živi u Hrvatskoj, gde je jako poznat i uticajan. Operacija je trajala ukupno sedam sati, ali posle tri i po sata Arkan je oslobođen. Ljubo je devet godina kasnije produžio sat vremena život Arkanu i njegovim prijateljima sedeći sa njima u hotelu „Interkontinel” pre nego što su ubijeni – kaže sagovornik.

Kurir.rs/Objektiv/D. Ćuruvija