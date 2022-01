ISTINA O ARKANU I ČUVENOJ CECINOJ OGRLICI! Ispovest Željkovog saborca Stevana Ivaniševića: Ratovao je SRCEM, nije se FOLIRAO! FOTO

Stevan Ivanišević, predsednik asocijacije veterana Srbije i pripadnik "Crvenih beretki", prisetio se vremena kada je ratovao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Prema njegovim rečima, poslednjih godina bilo je mnogo lažnih priča o pokojnom komadantu paravojne formacije. Živi svedok tog vremena, koji je, kako kaže, bio spreman i život da da za otadžbinu, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir tvrdi da Arkan nikada ne bi završio u Hagu, ali i otkriva mit o čuvenoj ogrlici njegove supruge Svetlane Cece Ražnatović.

- Arkana sam upoznao pre rata. Bio je vođa Zvezdinih navijača. U to vreme je hapšen nekoliko puta zbog oružja. Sećam se, dolazio je na godišnjicu naše brigade na proslavu, bilo je to u sedmom mesecu 1992. godine. Imao je već tada ozbiljnu jedinicu od 300 vojnika. Kada se koridor probijao, bio je među prvima. Ja sam bio deo "Crvenih beretki", a on je ratovao sa nama. Mnogim borcima je pomogao.

Taj čovek se zaista borio, to mogu da kažem. Nije se folirao. On jeste bio deo službe, ali je bio sa nama dok smo ratovali. Da je ostao živ, Arkan ne bi završio u Hagu, to vam garantujem. Politika je čudo, ali mogu da kažem da sve što je on ratovao to je bilo u Krajni, u Benkovcu, i nigde više, u Erdutu je bio centar za obuku njegovih jedinica - tvrdi Stevan Ivanišević. Prema njegovim rečima, Ražnatović nije ratni zločinac:

- Mnogi su me pitali, i pre, a i posle njegove smrti, da li je Arkan bio ratni zločinac. Znajući ga, i znajući kakvu je vojsku imao, slobodno mogu da kažem - nije. On jeste ratovao, ali nije počinio zločin što se tiče silovanja, pljačkanja, mučenja civila, ništa takvo nije radio. Iako su preko nekih nevladinih organizacija vrbovali naše ljude - jedan od njih je danas u Nemačkoj - da optuže Arkana za ratne zločine, nikada nije bilo dokaza za to.

A što se tiče priče da je otimao od civila, pa i ona izmišljena priča oko ogrlice njegove supruge Cece, to mogu da vam potvrdim da je izmišljotina. To je krenulo u ono vreme kada je Arkan sa svojom jedinicom ušao u Bijeljinu i otišao prema Janji, tada je počela priča kako su njegovi ko zna kome ukrali zlatnu ogrlicu i kako je ona završila kod Cece. Nema šanse da je tako bilo! - tvrdi Ivanišević. Iako je, kako kaže, cenio Arkana, imao je jedan ozbiljan sukob sa njim:

- Da, imali smo sukob. To je bilo 1993. godine. Maltertirao je naše ljude iz Krajine koji su bili u uniformama. On je voleo da mu svi vojnici budu pod konac, a naši ljudi su bili često civili obučeni u vojne uniforme, nisu znali vojnički kod. To me je pogodilo, mada, donekle je bio u pravu. Znate, discipline mora da bude u vojsci. Ali to je za te naše ljude bilo previše. Jednom prilikom sam došao u hotel gde je on bio sa Legijom i njegovim oficirima. Rekao sam da imaju dva sata da se spakuju.

Oni su tražili razlog. Objasnio sam mu da njegovi ljudi ne mogu da hapse, privode i maltertiraju naše ljude i da mu više tu nije mesto. Iako smo baš taj dan zajedno ratovali, on je sa čuđenjem prihvatio tu moju odluku, ali se spremio i otišao sa svojom jedinicom. Kada sam došao u Beograd bila je priča da ću zbog toga što sam se zamerio Arkanu da živim petnaest dana, eventualno mesec, jer sam mu se zamerio - seća se predsednik Asocijalcije.

