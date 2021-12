ARKAN JE UBIJEN, A U KUĆU JE UŠLA NJEGOVA PRVA ŽENA! Kalezić otkrio šta je Natalija tad izgovorila za Cecu i svi su ZANEMELI

Pevač Zoran Kalezić ispričao je jednom prilikom šta se sve dešavalo u kući Željka Ražnatovića Arkana kada je on ubijen.

"Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga) njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke", počeo je priču Kalezić, prenosi Mondo.

Kaže kako je on u njihovim životima kao umetnik bio prisutan, ali, napominje, čist kao suza.

"Da je bilo nešto prljavo iza mene, neko bi od ovih dobročinitelja već napisao nešto. Ali nije me sramota da kažem da sam ga poznavao i da me je on uvažavao – zvao me viteže", kaže Kalezić.

"Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla – nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena kakva je bila Natalija da kaže u trenutku kada mrtvog oca njene dece".

Podsetimo, Željko Ražnatović je ubijen 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 časova, u hotelu Interkontinental u Beogradu. Sahranjen je 20. januara na beogradskom Novom groblju.

Mihajlo Ulemek, nekadašnji pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, tvrdi da je Željka Ražnatovića Arkana ubila država.

"Željko je pokazao da je hrabar, da je veliki Srbin. On nije mogao da veruje da će ga u 40. godini ubiti država. A to se desilo. Ubila ga je srpska država", trvdi Ulemek.

Kada je reč o Momiru Gavriću koji je pucao i likvidirao Ražnatovića, Ulemek kaže:

"Ma Gavrić je samo jedna plaćena budala. Obećano mu mnogo para. A Srbin kad vidi mnogo para on će ubiti tatu a ne jednog Željka. Je*e se njemu za Željka, on je iz Trbušnice, seljačina koja je zalutala u policiju. Ima sigurno ruku njega je država izabrala da ubije Željka i obećala mu velike pare", rekao je on u emisiji Bez cenzure.

