RADOJE ZVICER KAO DA JE U ZEMLJU PROPAO! Gde je nestao vođa kavčana? Krije se i od SVOJIH, a sad ga jure i Ukrajinci, evo i zašto

Okružni sud u Kijevu naložio je da se ponovo saslušaju Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara zbog pokušaja atentata na njega u elitnom delu pomenutog grada u Ukrajini. S obzirom na to da je vođa kavačkog klana u bekstvu od marta ove godine, vrlo je upitno kako će ga ponovo ispitati, a za njim su poternice raspisale i Srbija i Crna Gora.

Inače, zbog pokušaja ubistva uhapšeni su Petar Jovanović, Stefan Đukić, Emil Tuzović i Milan Branković koji se dovode u vezu sa "škaljarskim" klanom.

Sud u Kijevu dao je istražiteljima rok od godinu dana da prikupe dodatne dokaze protiv plaćenika iz "škaljarskog" klana koji su 2020. pokušali da ubiju vođu "kavčana".

Prema tvrdnjama iz istrage, u pokušaj njegovog ubistva bili su umešani i pripadnici kavačkog klana u Sloveniji. U optužnici podignutoj protiv članova slovenačkih kavčana se navodi da su članovi ove grupe bili angažovani i da prebace jednog državljanina Crne Gore iz Ukrajine na teritoriju Evropske unije nakon atentata na vođu tog klana.

Ova tvrdnja se zasniva na osnovu presretnute komunikacije između članova slovenačkih "kavčana" Filipa Vrzića i Darka Nevzatovića u kriptovanoj aplikaciji "Skaj".

Inače, Radoje Zvicer pobegao je u februaru ove godine neposredno nakon što su uhapšeni njegovi saradnici Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostatak ekipe. Vođa "kavačkog" klana već u martu nije zatečen u svojoj kući u kotorskom naselju Kavači. Crnogorska policija upala mu je u kuću 28. marta. Njegovo bekstvo se poklopilo i sa otkrićem holandske policije koja je razotkrivajući distribuciju kokaina na prostoru skandinavskih zemalja i prateći rute došla upravo do "kavčana" i plana likvidacije. Tom prilikom je raskrinkan plan koji je napravljen za ubistvo Podgoričanina Milića Minje Šakovića, za koga se sumnja da je učestvovao u likvidaciji vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, koji je, dok je bio živ, bio prijatelj i šef Velje Nevolje.

Zvicer je poslednji put, navodno, lociran u Brazilu. Preko Bosne i Hercegovine napustio Balkan, a potom mu je, kako se sumnja do Južne Amerike, jedna stanica bila Španija. Pojedini mediji su objavili da je Zvicer bio lociran u Parizu.

Očigledno je da je Zvicer imao jake pomagače, kao i dobro pripremljenu logistiku i sigurne lokacije, obzirom da je "ispario" dok je bio na merama.

- Bežanje mu je omogućila osoba iz bezbedonosnih struktura. Tako je uspeo da umakne iz Crne Gore. Javljeno mu je kada je najbolje da pobegne. Takve osobe, tako visoko rangirani kriminalci uvek unapred imaju spremne sigurne lokacije. To je jedna čitava veza, čitav krimi koji je povezuje više zemalja - rekao je kriminolog Dobrivoje Radovanović za "Blic" i dodao da su zemlje u kojima bio mogao da se krije Južna Amerika, Južna Afrika: "To su u većini slučajeva Južna Amerika i zemlje Južne Afrike, mada, to ne mora da znači, ali većnom su neke od te dve. Da bi došli dotle oni moraju da imaju jaka "leđa" i u Albaniji, Španiji, Bosni... Dakle, u svim zemljama preko kojih se ide tako daleko".

foto: detective-info.com.ua, Printscreen

Tamara ga spasla smrti

Podsetimo, dva Srbina i dva crnogorska državljanina uhapšena su zbog sumnje da su 23. maja 2020., ispred zgrade u kojoj je Zvicer živeo s porodicom u Kijevu, ispalila rafal na njega. Zvicerova supruga Tamara spasla ga je smrti jer je izvukla pištolj i zapucala na napadače.

- Ukrajinska policija planira niz istražnih radnji u vezi s pokušajem ubistva vođe kavačkog klana. Očekuje se da će istražitelji opet ispitati Tamaru i Radoja Zvicera jer su direktni učesnici ovog vatrenog obračuna - pišu ukrajinski mediji:

- Pored toga, sprovešće se i set mera za identifikaciju svih umešanih u pucnjavu. Nije isključeno da se uradi i nova rekonstrukcija događaja. Pregledaće se svi video-snimci iz elitnog dela Kijeva, gde se pucnjava dogodila. Pokušaće opet da se istraže i ilegalni ulazak ubica na teritoriju Ukrajine.

Đukić i Tuzović pokušali bekstvo iz zatvora

Osumnjičeni Stefan Đukić, koji se nalazi u pritvoru u Ukrajini, navodno je planirao bekstvo iz zatvor sa Emilom Tuzovićem.

Do ovog otkrića došlo se nakon što je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore dešifrovalo telefon koji ima aplikaciju Skaj, a koji je koristio jedan od pripadnika Đukićeve grupe. Đukić je tokom decembra 2020. sa Emilom Tuzovićem u pritvoru putem Skaja ugovarao bekstvo iz zatvora. Još uvek nije poznato ko im je dostavio telefon u zatvor.

