RADI KAO ROB ILI ŽRTVA SEKTE? Nestanak Alekse podigao veliku prašinu: Stručnjaci upozoravaju na moguće ZAMKE U KOJE JE UPAO!

Krajem decembra 2021. godine prijavljen je nestanak dvadesetjednogodišnjeg Alekse Stankovića iz Kruševca.

Dva dana nakon što je nestanak prijavljen, Aleksa se iz Beograda javio majci da je dobro, nakon čega je isključio telefon i gubi mu se svaki trag.

Policija i dalje intezivno traga za nestalim mladićem, a gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bili su Darko Obradović, stručnjak za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Miloš Turinski sa Infostuda.

foto: Kurir televizija

- Vidite kod svakog nestanka važno je da se utvrdi da li se ovaj momak udaljio samostalno. Mi vidimo da je on poneo sve stvari koje su neophodne za jedno životno funkcionisanje, a sa druge strane to čišćenje je na istrazi da utvrdi sa kim je komunicirao, sa kim se čuo, dopisivao. Gde je telefon registrovan itd, da li je napustio zemlju. Svaka ličnost nestale osobe je specifično. Ovo daje nadu da se radi možda o nekoj mladalačkoj avanturi - istakao je Darko Obradović.

Turinski je naveo da svaki sumnjiv oglas treba dobro da se ispita, pre nego što se na njega prijavi.

- Imate gomilu oglasa po banderama gde se radi o visokoj zaradi. I odmah treba da se ispita zašto se tako dobar oglas nalazi na banderi - istakao je Miloš Turinski.

Obradović je naveo nekoliko mogućnosti zbog kojih se Aleksi gubi svaki trag.

- Ako hipotetički gledamo da je nestao zbog poslovne ponude. Može doći do sektnog vrbovanja gde određeni instruktor preko interneta vrbuje mlade. Za to vreme prikuplja podatke o njegovom žoivotu, materijalnom stanju i regrutuje u određen ciklus, koji počinje obasipanjem ljubavlju i pažnjom, što na kraju rezultira time da se ta osoba potpuno otuđi od svoje primarne porodice i priključi sekti. Veliki deo organizacija koje radikalizuju pojedince preselile su se, jače nego ikad, na internet tokom korone. One žele mlade i sposobne ljude koje vrbuju da rade i prihoduju za njih. Ipak, mislim da to ovde nije slučaj. Ovaj slučaj može da ima nekoliko pravaca. Mi ne znamo njegove navike, njegov odnos sa porodicom, sa prijateljima... Manjak socijalnog kontakta nadomešćuje sekta - istakao je Obradović.

Kada se konkuriše za novi posao neophodno je dobro proveriti firmu.

foto: Kurir televizija

- Dve osnovne stvari treba da se provere - APR ili Narodnu banku Srbije. Uvek savetujemo mlade da pročitaju pravilnik i uputstvo da ne bi došlo do nekih prevara - ističe Turinski.

- Može da se dogodi da je žrtva manipulacija, da je ušao u taj Dark web, gde je dobio i neki izazov, mnogo je opcija u igri. Tiktok vam je jedna od najopasnijih društvenih mreža na svetu. Treba da radimo na edukaciji mladih ljudi.

Kada je posao u pitanju najopasniji su oglasi za iskopavanje kriptovaluti.

- Najopasnija navlakuša je kopanje kriptovaluti. Mladi su navikli preko društvenih mreža da će doći do novca preko noći. Kopanje kriptovaluta deluje kao najprimamljivije - istakao je Turinski.

Darko Obradović istakao je da treba biti veoma oprezan.

- Ne davati lične podatke, jer oni mogu zloupotrebljeni, nema razmene intime, jer to može postati često ucenjivački kapacitet. Besplatan ručak je u mišolovci, sve druge teme i nerealne priče se ne isplate. Treba proveriti sve i dobro razmisliti - istakao je Obradović.

Kurir.rs

03:55 MISTERIJA NESTANKA SPLIĆANINA MATEJA: Stručnjak otkrio JEZIVO DEJSTVO droga koje je navodno koristio Periš!