REPER OPTUŽEN ZA NASILJE U PORODICI: Numera prijavile još dve devojke, tužilaštvo traži godinu i po dana zatvora!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv repera Uroša Radivojevića (28), poznatijeg kao Numero, koji je uhapšen 5. januara zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

Kako je tada saopštilo tužilaštvo on je priveden zbog sumnje da je vršio psihičko i fizičko nasilje nad bivšom vanbračnom partnerkom L. C. tokom 2020. i 2021. godine, sve do 22. oktobra prošle godine. Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da repera proglasi krivim i izrekne mu kaznu u trajanju od godinu i po dana zatvora, kao i zabranu približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od tri godine.

- Okrivljenom U. R. je stavljeno na teret da je krivično delo izvršio tokom 2020. i 2021. godine zaključno sa 22. oktobrom 2021. godine na taj način što je u kontinuitetu vršio fizičko i psihičko nasilje nad bivšom vanbračnom partnerkom L.C. , sa kojom je u tom periodu živeo u zajedničkom domaćinstvu. Nasilje oštećena nije prijavljivala iz straha i iz razloga što je okrivljeni stalno emotivno manipulisao njom dok su živeli zajedno - saopštilo je Prvo osnovno tužilaštvo.

foto: screenshot YT/Mondo, Nemanja Nikolić

Tužilaštvo podseća da je 5. januara ove godine Numero priveden i saslušan u tužilaštvu, gde je odlučio da se brani ćutanjem, posle čega mu je određen pritvor u trajanju od 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, imajući u vidu da je posredna i neposredna saznanja o nasilju imalo više osoba, koja su u daljem toku postupka ispitani u svojstvu svedoka.

- U toku dokaznog postupka tužilaštvo je ispitalo oštećenu i šest svedoka, te je naložilo kombinovano psihološko-psihijatrijsko veštačenje okrivljenog, kao i veštačenje oštećene, iz koga proizlazi da ona nije sklona konfabulacijama, a pribavljeni su i drugi materijalni dokazi, kao izveštaj lekara i druga dokumentacija za oštećenu, te prepiska putem mobilnih telefona koju su vanbračni partneri imali tokom trajanja vanbračne zajednice. Takođe, tužilaštvo je došlo do saznanja da je U. R. izvršio i krivična dela u odnosu na još dve oštećene, na osnovu čega je formiran predmet protiv okrivljenog U. R., a u daljem toku postupka, nakon ispitivanja oštećenih i pribavljanja svih dokaza biće utvrđeno o kom krivičnom delu se radi, iz kog razloga, a imajući u vidu da iz nalaza i mišljenja sudskog veštaka proizlazi da je okrivljeni sklon agresivnom ponašanju, tužilaštvo je stavilo predlog da se okrivljenom produži pritvor - saopštilo je tužilaštvo.

Podsetimo, Nina Stojaković je nedavno na svom Tviter profilu iznela je tvrdnje da je njena sestra Lidija navodno pretrpela nasilje od svog bivšeg momka repera Uroša Radivojevića, poznatijeg kao reper Numero, sa kojim je raskinula pre mesec i po dana.

Posle njenog pisanja, oglasila se i izvesna Ivona, koja je sa Radivojevićem, kako tvrdi, bila u vezi od decembra 2018. do januara 2020. sa prekidima i koja je navela da stoji iza svake Ninine reči, jer je prošla kroz isto.

Kurir.rs/J. S.