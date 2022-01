ČUME I NJEGOVA BIVŠA ŽENA OČI U OČI: Optužila ga da je hteo da je isecka i pojede, on joj uzvratio da mu je rodila dete zbog para

Ljubiša Buha Čume, prvi svedok saradnik u istoriji srpskog pravosuđa stigao je u Prvi osnovni sud, gde bi trabalo da svedoči u postupku protiv bivše surpuge Ivane Buhe Tulović.

Podsetimo, Ivani Buhi se sudi se zbog sumnje da je lažno svedočila protiv njega u postupku koji je vođen zbog toga što joj je poklonio "ferari" za koji se sumnjalo da je ukraden.

Na početku suđenja, podsetimo, Ivana Buha je negirala krivicu. Tokom postupka, bivši supružnici su se već našli "oči u oči". Tada su, kako je Kurir pisao, razmenili brojne optužbe i uvrede u sudnici.

Buha je bivšu suprugu tada optužio da je "lažov i da mu je rodila dete samo zbog novca", a ona je njemu uzvratila rečima da je "psihopata koji je pretio da će da je iseče na komade i pojede, čim dete poraste".

foto: Nemanja Pančić

Bivši supružnici, podsetimo, zaratili su pre nešto više od šest godina kada je Ivana Čumeta optužila da joj je poklonio ukradeni "ferari", ali i da je pretio njoj i pripadnicima njenog policijskog obezbeđenja, zbog čega je on bio osuđen na četiri godine i osam meseci zatvora.

- Bila je sa mnom samo zbog para, udala je zbog para i dete mi je samo zbog mog novca rodila, a onda me strpala u zatvor da bi mi ga uzela! Ja sam odrobijao svoje, ali zbog cega? Zbog njenih lažnih optužbi - rekao je tada Čume.

Medutim, ni bivša supruga nije mu ostala dužna pa ga je optužila da je psihopata i da mu je lično davala terapiju za paranoidnu šizofreniju:

- Jeste li mi pretili da cete me seći na komade, da ćete mi vaditi bubrege na živo, peći a onda me pojesti, i da ću kukati, vrištati i moliti, ali čim dete malo poraste? Zamislite tog psihopatu! Ima svedoka za to - pitala je prilikom prethodnog suočavanja u sudnici Ivana bivšeg supruga, obraćajući mu se sa "Vi".

- Ne, nikada, možda ima novog ljubavnika koji će to sada da posvedoči. Ovo sada priča samo da bi joj se produžilo da ima i dalje policijsko obezbeđenje, ima sada novog ljubavnika u jedinici, samo ih ređa - odgovorio joj je on.

- Pitanje je dana kada ćeš opet u zatvor, ja ću da te stpam - odgovorila mu je ona tokom rasprave koju su bišvi supružnici vodili u sudnici 2020. godine.

Kurir.rs/J. S.