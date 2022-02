OGLASILA SE MAJKA DEVOJČICE IZ GRABOVCA KOJA JE IZGORELA U KREVECU: Slomljena od bola izustila samo ovo

Ispred kuće devojčice iz Grabovca koja je preminula od posledica opekotina danas je muk, tuga i tišina, a porodica nastradale nije želela da komentariše tragediju koja ih je zadesila.

Deda nastradale devojčice rekao je samo "Ne daj bože nikome".

Majka devojčice slomljena od bola kratko je za Kurir rekla: Ostavila sam dete samo na kratko.

Kako nezvanično saznajemo otac je našao devojčicu, njemu su ruke opečene. Porodica kaže da je otac devojčice kući i da imaju još jednu devojčicu koja je starija oko godinu dana od nastradale.

Inače, reč je o imućnoj porodici, koja se bavi poljoprivredom. Komšije kažu da važe za poštenu i radnu porodicu i da je tragedija velika.

Podsetimo, trogodišnjakinja je juče sa teškim opekotinama, na gotovo 100 odsto kože, prebačena u bolnicu, međutim nije joj bilo spasa. Do užasa je došlo oko 16 sati juče dok je devojčica bila u svom krevecu.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula kada se zapalilo ćebe od peći koja se nalazila blizu kreveta.

S. R. otac poginule devojčice rekao je da je do nesreće došlo kada je majka, njegova supruga, izašla iz kuće do pomoćne prostorije kako bi detetu donela ručak, a da je on u tom trenutku bio u hodniku.

(Kurir.rs/J.R.)