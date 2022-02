OTAC O STRAVIČNOJ TRAGEDIJI KOD OBRENOVCA: Opisao jezive detalje kako je devojčica (3) izgorela! Zatekao dete u plamenu

Trogodišnja devojčica poginula je juče u jezivoj nesreći koja se dogodila u porodičnoj kući u selu Grabovac kod Obrenovca.

Trogodišnjakinja je sa teškim opekotinama, na gotovo 100 odsto kože, prebačena u bolnicu, međutim nije joj bilo spasa. Do užasa je došlo oko 16 sati juče dok je devojčica bila u svom krevecu.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula kada se zapalilo ćebe od peći koja se nalazila blizu kreveta.

S. R. otac poginule devojčice rekao je da je do nesreće došlo kada je majka, njegova supruga, izašla iz kuće do pomoćne prostorije kako bi detetu donela ručak, a da je on u tom trenutku bio u hodniku.

- Primetio sam dim! Kad sam otvorio vrata sobe video sam plamen koji je zahvatio krevetac u kom je bila moja ćerka - rekao je on.

Kako je dodao on je odmah uzeo krevetac i izneo ga u dvorište, a potom izvukao i dete koje je imalo teške opekotine. On je rekao da je devojčicu uvio u ćebe i odneo je u bolnicu.

Dete u lošem stanju primljeno je u Institut za majku i dete. Uprkos borbi lekara devojčica je preminula.

Njeno telo prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

U požaru je opekotine zadobio i otac, i on je pregledan na Institutu za opekotine i konstatovane su mu opekotine drugog stepena po rukama.

Istraga je u toku.

