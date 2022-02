IMAM JAK STISAK, NISAM IH TUKAO: Direktor centra za socijalni rad osumnjičen za nasilje u porodici izneo ŠOK odbranu u tužilaštvu

Danijel Živanović, vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Velikom Gradištu, kome je određen pritvor zbog sumnje da je pretukao suprugu, taštu i šuraka, negirao je delo koje mu se stavlja na teret i navodno ispričao da je žena 31. januara, kada se incident dogodio, htela da dete odvede u inostranstvo.

Kako smo već pisali, Osnovni sud u Velikom Gradištu odredio je pritvor do 30 dana Živanoviću zbog bojanzni da će ponoviti delo i uticati na svedoke. Prema nezvaničnim informacijama, on je do detalja izneo svoju odbranu.

- Tog dana mi je supruga pre posla rekla da će odvesti našeg sina u Austriju i da ne želi da živi u Srbiji. Mene je to uznemirilo, rekao sam da se ne slažem sa tim i da dete treba da živi sa oba roditelja, a ne samo sa majkom, pošto je ona insistirala da je samo majka bitna. Nisam je tukao, ali se jesmo raspravljali. Možda sam je jače stegao za ruku i tako povredio, pošto imam jak stisak - navodno je ispričao osumnjičeni direktor Centra za socijalni rad.

Navodno, on je ispričao i da su ga po povratku sa posla dočekali tašta i šurak koji su vikali na njega da otvori vrata.

- Taštu nisam udario, a šurak je skočio da me bije. Možda sam ga odgurnuo i u tom rvanju povredio, a možda ga je povredila i njegova devojka koja je došla sa njim. Kada je skočio na mene, pao sam na pločice i polomio prst na desnoj ruci, imam i hematom, a bio sam i u bolnici na saniranju povreda - rekao je Živanović.

