BILE SU NAJBOLJE DRUGARICE I ZAJEDNO POGINULE: Porodice Anđele (21) i Katarine (22) na sedativima, OPLAKUJE IH CELO PREDEJANE!

Tuga je zavladala u leskovačkom kraju i mestu Predejane, zbog pogibije najboljih drugarica Anđele M. (21) i Katarine P. (22) u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 29. januara.

One su tada sa još dve drugarice A.S. i K.M. bile u Vladičinom Hanu. Prema istrazi, za volanom je bila A.S. kada je u povratku, negde kod Motela "Džep" proklizao "golf 5" nakon čega su sletele u korito reke Južna Morava. Prema saznanjima, A.S. je pritvorena , a K. M. je i dalje na lečenju.

foto: Kurir.rs/M.S.

Anđela je odmah nađena u reci, dok su Katarinu pronašli posle četiri dana kada su stigli specijalaci iz Beograda. Prethodno su njih dve bile kod Anđeline sestre Miljane, koja kaže da nije znala za dogovor da će otići u Vladičin Han.

- Bili smo kao jedna porodica. Družili smo se i sa Katarininim sestrama. Njena rođena sestra je moja najbolja drugarica. Bile su kod mene u Grdelici, lepo smo pričale i htele su tu u Predejanu da izađu, nigde dalje. Ali su kasnije verovatno odlučile da idu u Vladičin Han. One su bile druželjubive, stalno nasmejane. Svi ih vole. Anđela je završila Ekonomsku školu tako da je planirala da nađe posao u struci, ali je razmišljala i o nekim studijama. Pred njima je tek bio život.

foto: Kurir.rs/M.S.

Ja sam verena u Grdelici i kada su mi roditelji javili za trageiju bila sam u potpunom šoku, i sada sve to teško preživljavam - kaže Anđelina sestra Miljana.

Anđela i Katarina sa A.S. i K.M. nisu bile najbolje drugarice, nisu bile bliske, ali su se družile s vremena na vreme. U kući pokojne Katarine jecaji i tuga. Komšije i prijatelji dolaze da izjave saučešće. Sahrana je zakazana za četvrtak. Uplakana Katarinina majka Ljubinka kaže da njenu ćerku znaju svi po dobru i dodaje i da je bila izuzetno vredna i marljiva. Inače , Katarina je radila u fabrici automobilskih komponenata "Aptiva" u Leskovcu.

foto: Kurir.rs/M.S.

- Ona je završila srednju školu za farmaceuta i radila je u fabrici, ali htela i dalje da se školuje. To je bilo dete za primer. Braća su mi poginula pre 25 godina, a sad se dogodila tragedija. Katarina je bila žensko, ali je imala karakter muškarca. Za sve je bila sposobna.

Položila je vozački, ali dozvolu nije podigla. U "Aptivu" gde je radila na liniji kažu da je bila izuzetno sposobna. Htela je da upiše fakultet, da ide dalje, da napraduje, ali strašna nesreća nam se dogodila - kaže majka Ljubinka.

foto: Kurir.rs/M.S.

Obe porodice koje su doživele tragediju su pod sedativima zbog neizmernog bola i gubitka koji su doživele.

Kurir.rs/ M.S.

