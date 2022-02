ZAKLJUČAO ŽENU I DVA SATA JE KRVNIČKI TUKAO JER JE UMISLIO DA GA VARA: Srpkinja već deset godina žrtva ljubomornog muža!

Muškarac I.S. iz Lebana osumnjičen je da je u mestu Trisino kod Vićence pretukao svoju suprugu N.S., koja je posle prebijanja smeštena u sigurnu kuću.

Kako nezvanično saznajemo, o slučaju je obavešten Konzulat Srbije u Trstu, kao i italijanska policija, koja je obavila uviđaj.

osummnjičeni i povrede na nogama njegove supruge foto: Privatna arihva

- Državljanka Srbije N.S. obavestila je policiju u Trisinu da ju je suprug I.S., pretukao u kući u kojoj stanuju zbog ljubomore. Kako je navela, on ju je prošlog ponedeljka zatvorio u sobu na dva sata, počeo da je bije i optužuje da ga vara. Navodno, rekao joj je da će je on "prevaspitati" pre nego što je počeo da je bije. Izudarao ju je po rukama i nogama, na kojima ona ima brojne modrice i podlive - kaže izvor Kurira:

- Ovog puta svedok nasilja bilo je i njihovo dete, koje nije povređeno.

1 / 2 Foto: privatna arhiva

Naš sagovornik ističe da ovo nije prvi put da N.S. trpi nasilje od strane muža.

- Ona u Italiji živi od 2010. godine, a od 2012. godine je, kako kaže, žrtva nasilja koje trpi od strane svog supruga. I.S., kako ona navodi, brani joj kontakt sa porodicom koja živi u Srbiji. Osim psihičkog i fizičkog nasilja koje preživljava, N.S. navodi i da joj je suprug tri puta polomio mobilni telefon, uzimao bankovne kartice i čak podizao novac koji je ona zaradila - priča izvor:

- Navodno, I.S. je bolesno ljubomoran na svoju suprugu koju stalno optužuje da ga vara. Sve i da je to istina, on nema pravo da je tuče niti uzima pravdu u svoje ruke.

Rođaci Nadala se da će se promeniti Rođaci N.S. sa kojima smo stupili u kontakt kažu da su znali da ona trpi nasilje od strane svog muža i da su pokušali da razgovaraju sa njim. - On je odbijao svaku komunikaciju sa nama. Iako smo joj govorili da ima gde da se vrati, ona nije želela da ga ostavi jer je verovala da će se promeniti i da će njihov brak opstati - kažu rođaci: - Deset godina je sa manjim prekidima maltretira. Verovatno se nadala da će doći do nekog poboljšanja.

Kako nezvanično saznajemo, N.S. i njena porodica u kontaktu su sa konzulatom koji je obećao svu pravnu pomoć nesrećnoj ženi i njenom detetu.

- Koliko znamo, I.S. nije uhapšen, ali je podneta prijava protiv njega. Navodno, on je bio nasilan i prema svojim roditeljima koji žive na jugu Srbije, ali ga niko nije prijavljivao kako ne bi izgubio italijansku vizu - kaže sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ J.Ivić