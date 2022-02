SIN MI JE MRTAV, NIKO NEĆE ODGOVARATI: Obustavljen postupak protiv vozača koji je pregazio dečaka na rođendanu, otac očajan

Osnovno tužilaštvo u Požarevcu odbacilo je krivičnu prijavu protiv Stefana M., koji je bio osumnjičen da je u aprilu prošle godine na proslavi osamnaestog rođendana u Požarevcu pregazio mališana Aleksandra Bačalanovića (5), koji je preminuo iste večeri u bolnici.

Da podsetimo, Stefan M. je sa devojkom i drugom došao na rođendan dečakovog ujaka. Kada je pokušao da se parkira, zadnjim delom auta je udario Aleksandra koji se igrao. Dečak je prebačen u Opštu bolnicu u Požarevcu u kojoj je preminuo.

Nije mogao da spreči udes

Kako saznajemo, komisija veštaka utvrdila je da vozač, koji se "mercedesom" kretao u rikverc, nikako nije mogao da vidi dečaka.

- Protiv Stefana M. se neće voditi sudski postupak jer su i komisija i nezavisni veštak saobraćajne struke naveli da on nije mogao da spreči nesreću. Veštačenja su pokazala da je auto bio ispravan, ali i da on nije mogao da vidi mališana, jer kad je krenuo u rikverc dete nije bilo na ulici - kaže izvor Kurira. Dečakov otac, Nikola Bačalanović kaže za Kurir da je razočaran ovom odlukom.

- Krivo mi je, mnogo sam teško podneo tu vest. Moje dete je ubijeno, mrtvo je, a on će se slobodno šetati. Teško mi je, svašta mi je padalo na pamet kada sam prvi put čuo - priča potreseni otac:

- Devet i po meseci je prošlo kako mog sina nema, a ni Stefan M. ni njegova porodica me nisu pozvali da kažu makar "izvinite". Neće to meni da vrati sina, ali je bilo ljudski da me pozovu. Čak je i njegova devojka, koja je svedok nesreće, na društvenim mrežama ostavljala jako čudne reakcije. Na primer, na šerovanu sliku mog pokojnog sina stavila je smajli koji "umire od smeha" - revoltiran je Bačalanović.

Sestra gledala kako gine

Kako kaže, kada se nesreća dogodila, on je sa rođakom sina odveo kod lekara.

- Prvo smo išli u Hitnu pomoć, pa u bolnicu. Tamo su mi rekli da mi je dete umrlo. Kada sam se vratio kući uviđaj je bio pri kraju, odnosili su auto. Kako sam sve podneo, ni sam ne znam - priča otac.

Nada Čekaju bebu Nikola Bačalanović kaže da on i supruga čekaju bebu. - Mojoj ženi je bilo jako teško posle smrti sina, jer su njih dvoje najviše vremena provodili zajedno. Ćerka ide u školu, ja sam na poslu, ona kod kuće ostaje sama. Beba nam daje novu volju za životom - kaže Bačalanović.

Nesreća u kojoj je mališan stradao dogodila se pred očima njegove starije sestre i rođake.

- Mnogo je bilo dece tu kada je moj sin stradao. Ćerka je svega svesna, zna da je ostala bez brata. Ona je to teško podnela, imala je tikove, ali smo radili sa njom i sada je bolje - kaže Nikola Bačalanović.

