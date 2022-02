ISPITANI KRSTIĆEVI OPŠTINARI: Evo koju meru tužilaštvo traži za zaposlene u GO Čukarica i Zvezdara!

Kako Kurir nezvanično saznaje, u Višem tužilaštvu u Beogradu saslušani su član opštinskog veća GO Čukarica, V. J., i načelnik odeljenja za komunalne delatnosti GO Zvezdara, N.P., koji su privedeni zajedno sa Vojkanom Krstićem zbog zloupotrebe službenog položaja.

Podsetimo, biznismen i lažni humanitarac Vojkan Krstić uhapšen je juče sa još troje saradnika zbog malverzacija. Više tužilaštvo ranije je saopštilo da se sumnja da je Krstić tokom 2019. godine i 2021. godine, na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga sa GO Čukarica, GO Vračar i GO Zvezdara, sačinjavao račune u ime i za račun svog privrednog društva Eilta gradnja sa netačnim - uvećanim vrednostima izvršenih usluga, koje je dostavljao na naplatu i koji su naplaćeni na teret budžeta navedenih gradskih opština, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu preko 10 miliona dinara.

Kako saznajemo, opštinari su izneli odbranu i tužilaštvo je stavilo predlog sudu da im izrekne meru zabrane komunikacije sa svedocima.

- Predlog mere podnet je dežurnom sudiji za prethodni postupak. Dvoje saslušanih nisu bili zadržani, već su privedeni u Više tužilaštvo. Ostali su zadržani 48 sati i sutra će biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo - kaže izvor Kurira.

Da podsetimo, MUP je saopštio da je Krstić, kako se sumnja, pravio račune o navodno izvršenim uslugama uklanjanja reklama sa javnih površina, na kojima su bili netačni, uvećani iznosi, koje su oštećeni plaćali.

Kurir.rs/ J.S.