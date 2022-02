UBICI NOVOSADSKOG SVIRAČA ODREĐEN PRITVOR: Žarku preti doživotna robija

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, nakon saslušanja Žarka Riđički (21) iz Žablja, a i na predlog Višeg javnog tužilaštva, odredio je pritvor do 30 dana, zbog krivičnog dela teško ubistvo nad Kristijanom Krstićem (61) iz Novog Sada. Zaprećena kazna zatvora za ovo krivično delo je od deset godina do doživotnog zatvora.

-Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva - kaže Jelena Ostojin, portparol Višeg suda u Novom Sadu.

Pre sudije za prethodni postupak Višeg suda, oglasilo se i novosadsko Više javno tužilaštvo, koje je između ostalog navelo da je osumnjičeni u zakonskom roku priveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, gde je saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela, nakon čega je tužilaštvo Višem sudu u Novom Sadu je predložilo određivanje pritvora prema osumnjičenom Ž. R. zbog opasnosti od bekstava, opasnosti od uticaja na svedoke, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Povodom ovog događaja, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nastavlja da sprovodi istragu, u okviru koje će hitno preduzimati sve dokazne radnje, dok će dalje procesne odluke donosti u skladu sa zakonom, o kojima će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, Žarko je u policiji priznao delo i ispričao kako je do toga došlo, a između ostalog rekao je "Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram".

