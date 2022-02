ČUDNE RADNJE NA INSTAGRAMU: Vojkanu Krstiću, koji je u pritvoru i ne može da koristi telefon, upućena podrška sa njegovog profila

Dok Vojkan Krstić (39), vlasnik preduzeća "Elita gradnja", koji je uhapšen u sredu sa još nekoliko svojih saradnika zbog sumnje da su lažnim fakturama i zapisnicima o iznošenju smeća i šuta oštetili budžet Srbije za više od 10 miliona dinara, provodi dane iza rešetaka u pritvoru koji mu je noćas određen, na Krstićevom Instagram profilu danas su osvanule poruke podrške njemu.

Pošto Krstić nema pristup telefonu dok je u pritvoru, očigledno je njemu bliska osoba preuzela na sebe da preko kampanje na društvenim mrežama pokuša da spere ljagu sa Krstićevog imena s obzirom da se našao u centru skandala u kom se tereti za zloupotrebu položaja službenog lica.

- Ono što mi zaista jesmo je mnogo bitnije od onoga što pišu o nama - napisano je na Instagramu.

U istoj stori objavi navedeno je da Krstić voli svoju zemlju i da veruje u sistem.

- Vojkan Krstić voli svoju zemlju i veruje u sistem. Negirao je svaku optužbu i spreman je da to i dokaže - piše u objavi na Krstićevom profilu.

Na kraju je nepoznata osoba uputila reči podrške Vojkanu Krstiću uz poruku "Pravda za Vojkana",

- Na nama je da ga podržimo onako kako bi on nas podržao! Pravda za Vojkana - napisano je na Instagramu.

Krstić se, inače, godinama u javnosti predstavlja kao humanitarac i spasilac, kao i načelnik Spasilačkog centra Srbije, a svaku svoju akciju deli na društvenim mrežama.

Spasilački centar Srbije, prema dostupnim podacima, nalazi se u Jajincima, a Krstić često demonstrira svoju opremu. Navodno, u svom centru on poseduje kvadove, čamce, glisere...Uniforme koje nose podsećaju na policijske, kao i grb i legitimacije koje navodno poseduju.

- Krstić se, kako se sumnja, predstavljao kao deo MUP i državne strukture, a to nije radio samo u zemlji, već i u inostranstvu. On je pričao da je deo spasilačkog tima kada je posećivao zemlje u okruženju, a sve je to krajnje bizarno imajući u vidu da on ne ume da pliva, pa tako ni ne može biti nikakav spasilac - naveo je ranije izvor Kurira.

Krstić je osumnjičen za zloupotrebu položaja službenog lica, dok se D. T. (66), D. O. (60) i Ž. P. (61) terete za zloupotrebu službenog položaja, naveo je MUP u saopštenju. Osim njih privedeni su i V. J. i N. P., a navodno, svi su zaposleni u opštinskim upravama.

Krstić se sumnjiči da je tokom 2019. i 2021. godine, na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga odnošenja smeća i šuta sa opštinama Čukarica, Vračar i Zvezdara, sačinjavao račune u ime i za račun ovog privrednog društva sa netačnim - uvećanim vrednostima izvršenih usluga, a koje je dostavljao na naplatu. Računi su naplaćeni na teret budžeta navedenih gradskih opština, a po osnovu kojih je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznostu preko 10 miliona dinara, navelo je tužilaštvo.

