OVAKO JE BIZNISMEN PRIGRABIO 10 MILIONA: Vojkan Krstić uhapšen u luksuznoj vili u Jajincima! EVO ŠTA JE POLICIJA OTKRILA!

Biznismen i samozvani humanitarac Vojkan Krstić (39) iz Beograda, vlasnik firme "Elita gradnja", uhapšen je juče sa još pet opštinskih funkcionera zbog sumnje da su ojadili opštine Čukarica, Vračar i Zvezdara za više od 10 miliona dinara.

Krstić se tereti da je od ove tri opštine naplatio nerealno velike, "naduvane" račune za odvoz šuta i otpada, u čemu su mu pomagali ostali osumnjičeni.

Držao divlje deponije

Kako saznajemo od izvora iz istrage, Krstić je uhapšen u svojoj luksuznoj vili u Jajincima, a kad su mu specijalci upali u kuću, biznismen je zatečen u gaćama. Istovremeno su u svojim stanovima privedeni i D. T. (66), D. O. (60), Ž. P. (61), V. J. i N. P., koji su svi zaposleni u opštinama Zvezdara, Vračar i Čukarica.

- Krstić je tokom 2019. i 2021. godine na osnovu više ugovora koje je u ime svoje firme zaključio sa opštinama sačinjavao račune sa lažnim, "naduvanim" cenama za usluge odnošenja šuta i smeća. Krstić je, inače, držao nekoliko divljih deponija za odlaganje šuta i otpada, a u medijima se spekulisalo da je mnoge beogradske građevinske firme ucenjivao da moraju da odlažu otpad kod njega - objašnjava izvor, i dodaje:

- Krstić se, takođe, sumnjiči i da je naplaćivao opštinama usluge navodnog uklanjanja reklama i plakata sa javnih površina, ali ti poslovi nikada nisu izvedeni. Na taj način je oštetio tri beogradske opštine za više od deset miliona dinara.

foto: Nemanja Nikolić

Prilikom jučerašnje akcije, policija je pretresla nekoliko objekata na teritoriji Beograda koji su u vlasništvu Vojkana Krstića.

- Poseban akcenat stavljen je na udruženje Spasilački tim Srbije i njihov centar u Jajincima, koji je osnovao Krstić. Taj centar nalazi se na parceli od 25 ara, a istraga će utvrditi da li su ti objekti sagrađeni legalno. Osim toga, sumnja se da su članovi Spasilačkog tima koristili i deo Spomen-parka Jajinci za svoje potrebe, što takođe podleže krivičnoj odgovornosti - napominje naš sagovornik.

Inače, Krstić važi za uspešnog biznismena, vlasnika građevinske firme, a na društvenim mrežama se hvali humanitarnim akcijama. Tvrdi da mu je "životna misija da čini dobra dela", te da je sa humanitarnim radom započeo u 24. godini, kad se teško razboleo.

- Kada sam saznao da sam bolestan, prognoze lekara nisu bile baš najbolje. Bio je to težak period za mene i moju porodicu. Nisam hodao dva meseca i nije se znalo da li ću preživeti. Ipak, sve se dobro završilo, video sam kako je biti bolestan i kako je to nemati novca i rešio sam da promenim svoj život - pričao je on.

Pobožni domaćin

Za sebe kaže i da je veoma pobožan i da je "pravi domaćin". - Radim i po 20 sati dnevno, malo spavam, ali zarađujem dosta. Volim svoju zemlju i svoj narod i zato pomažem koliko god mogu. Ipak, izbegavam da ljudima dajem novac, već im kupujem ono što im je najpotrebnije, zapošljavam ih i popravljam njihove domove - hvalio se Krstić.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Youtube

Napomenuo je i da ne pije i ne puši, ali da se bavi ekstremnim sportovima "jer ima ludačku energiju". Međutim, njegove objave na društvenim mrežama ukazuju na to da i te kako voli skupe tompuse, vina i provod u kafani.

Zloupotrebio i Đokovića za samoreklamu

Vojkan Kostić je, u ogromnoj želji za samopromocijom, zloupotrebio i poznanstvo sa Srđanom Đokovićem, ocem našeg teniskog asa Novaka. Početkom oktobra prošle godine Krstić je objavio kratak video u kome je obavestio svoje pratioce da je gost kod Srđana Đokovića. Na snimku se vidi kako Srđan vozi kvad i puši tompus, a Vojkan ushićeno snima i komentariše:

- O nama najviše govore naša dela, a vrednost čoveka se meri veličinom njegove duše i širinom njegovog osmeha. Dva humanitarca, dva domaćina!

Kurir.rs/Informer