TO JE NEMOGUĆE! MISTERIJA MATEJEVOG TELEFONA! Oglasila se kompanija koja je proizvela mobilni nestalog Splićanina

Nestanak Mateja Periša koji je nestao u noći između 30. i 31. januara još je misterija mada su u potragu uključene policije više zemalja. Jedna od stvari koje otežavaju policijsku potragu, prema dobro informisanim izvorima, je i činjenica da telefon nestalog Splićanina još nije pronađen.

Policija iz tehničkih razloga ne može da dođe do komunikacija koje je imao Matej Periš u noći nestanka. To se pre svega odnosi na komunikacije koje je mogao da ima preko raznih aplikacija za razgovor i dopisivanje u noći nestanka.

foto: Kurir

Kada bi telefon bio pronađen bilo bi mnogo lakše da se ti podaci povrate direktno iz njega. Upravo telefon Periša uneo je zabunu u slučaj istrage nestanka mladića, jer se postavlja pitanje kako je moguće da je aparat odašiljao signal dva i po sata nakon što je Matej poslednji put viđen i pod uslovom da je bio u vodi.

Misteriju je dodatno zakomplikovala činjenica da je proizvođač aparata istakao da je to nemoguće. Ova izjava proizvođača je još više pojačala nužnost potrage za mobilnim telefonom. Smatra se da bi on mogao biti ključan u razrešenju misterije nestanka Mateja Periša.

foto: Mup Srbije

Matejev otac Nenad Periš je takođe rekao da ga i dalje muči pitanje oko Matejevog telefona. Periš je poručio kako je Matej imao novi mobilni koji ima mogućnost da bude u vodi do pola sata. Nabavio ga je jer se bavio vožnjom brodova.

"Taj mobilni je, ako je bio u vodi, dao signal nakon dva i po sata. To je ono što zbunjuje, je li moguće da mobilni nakon dva i po sata da signal? Je li moguće da se pojavi na površini? Meni je to, blago rečeno, jako čudno. Na temelju tih pretpostavki ja ne mogu ništa zaključiti, da se radi o potrazi za čovekom, mislim da na temelju takvih spoznaja ne možemo zaključiti ništa. Možemo zaključiti da je to uistinu jedna dilema koja se može rešiti na drugi način, to je nedovoljno informacija", rekao je Periš.

Kurir.rs/Alo

bonus video:

13:17 GORDANA MIŠEV I MLADEN RADULOVIĆ: Šta povezuje ubistvo Jelene Marjanović i likvidaciju porodice Đokić