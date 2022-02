UMEŠAO SINOVE U ZLOČIN, NIJE PREPOZNAO BRAĆU JOJKE, PADAO NA SAHRANI ĐOKIĆA: Goran Džonić uhapšen pre 4 meseca zbog ubistva rođaka

Prošla su tačno četiri meseca otkako je 20. oktobra uhapšen Goran Džonić, bivši vatrogasac iz sela Moravac, osumnjičen da je u septembru ubio svoje rođake Gorana, Gordanu i Lidiju Đokić. Misteriozni nestanak Đokića, a potom i pronalazak njihovih ugljenisanih tela intrigirali su javnost od prvog dana, a pravi šok je usledio tri nedelje posle zločina, kada je uhapšen Goran Džonić, Đokićev brat od tetke i osoba od poverenja.

Jedan od najbizarnijih trenutaka u ovom nezapamćenom ubistvu je da se Džonić pojavio na njihovoj sahrani i skrštenih ruku ispratio opelo i njihov ukop.

- Džonić je uhapšen nakon što je svom bratu od strica vratio dug od 10.000 evra. To se pročulo i on je na prvom saslušanju priznao da je pratio Đokiće. On je tada, u ceo slučaj umešao svoje sinove Milana i Stefana, ali i Kostadina i Aleksandra Miloševića, meštane Moravca - kaže izvor:

kukao na sahrani Đokića foto: Kurir Dragan Ilić

- Osumnjičeni je ispričao da je imao poseban telefon kojim je navodno javljao braći Milošević, poznatijim u selu pod nadimkom Jojke, kretanje porodice svog brata. Jednog od njih je optužio kao egzekutora, ali sve je to "palo u vodu" kada je na prepoznavanju u policijskoj stanici pokazao na pogrešnog čoveka, odnosno, nije prepoznao jednog od braće.

Nisu sumnjali u rođaka Baka Stojanka tuguje za Lidijom, Džonić je sam pobio naše najmilije Porodica Đokić i deo familije koja pripada pokojnoj Gordani, i dalje je u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila. - Već četiri i po meseca od nestanka naših najmilijih čekamo da se nešto dogodi, ali ništa.Mi smo u neizvesnosti. Ne mogu i ne želim ja da se mešam u rad suda, ali svi svedoci su ispitani, za njegove sinove su rekli da su bili na poslu te noći, pa mislim da je ovo samo njegovo delo - kaže Verica Đokić, snaha pokojnog Gorana: - Baka Stojanka tuguje za svima, a najviše za Lidijom. Kako sve ovo preživljava samo ona zna. Lično nisam mogla da pretpostavim da je Džonić mogao tako nešto da uradi. To mi nije padalo na pamet. Njemu je nešto pripadalo teško na sahrani, ali svi pa i ja smo mislili da je to zbog šećera jer je dijabetičar i na insulinu godinama. Ne ja, niko ovde u selu nije pomislio da je to iz nekog drugog razloga. On je takav čovek, samo ga pare zanimaju, ništa drugo - ispričala je Verica Đokić.

Deo novca koji je uzet od Đokića pronađen je zakopan u usisivaču na imanju Džonićevog sina, a bivši vatrogasac je tada hladnokrvno rekao da su Miloševići ostavili novac tu "jer je to bezbedno mesto", a potom i naveo da je pare možda ukopao on, a možda i sinovi.

Od hapšenja, krajem oktobra, u pritvoru se osim Džonića nalaze njegovi sinovi, ali i braća Jojke. Andrija Magdelinić, advokat braće Milošević je više puta rekao medijima "da sve ukazuje na to da je Džonić sam izvršio krivično delo". Njegov brat Mladen, takođe zastupnik Miloševića kaže da ima posrednih i neposrednih dokaza koji podržavaju tu tvrdnju.

Đokići foto: Privatna Arhiva

- Prvo su tu snimci na kojima se vidi kako obilazi lokacije gde će kasnije biti nađena tela i izgoreli automobil. Drugo postoje dokazi da je kupio gorivo koje je sipao u kanistar, a znamo da su tela spaljena. Za novac koji je nađen, on nema dokaza o poreklu, a nesporno je da se radi o novcu iz Đokićevog automobila.Džonićev pištolj nađen je u odžaku u Aleksincu, znači da je hteo da ga sakrije. Veštačenje ne kaže da je iz tog pištolja pucano na Đokiće, ali ga i ne isključuje što znači da je tim pištoljem moglo da se izvrši ubistvo - kaže advokat:

braća Džonić foto: Privatna Arhiva

- Čak se i u njegovom psihijatrijskom veštačenju kaže da ima agresivnu crtu jako izraženu i da je sklon da krši sve norme ponašanja radi koristoljublja. Iako je on pokušavao na saslušanjima da pokaže da je uplašen, blag i slično, nekoliko svedoka su rekli izričito da je umeo zarad novca mnogo toga da uradi. Kao vrh dokaznog postupka je njegovi biološki materijal nađen na moru predmeta kao i na pištolju i novcu. A to što nije prepoznao braću Milošević je mimo svih dokaza dovoljan pokazatelj njegove karakterne nestabilnosti - komentariše Mladen Magdelinić dodajući i da je pravio prigušivač što ukazuje na njegove namere.

