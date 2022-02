BELIVUKOV KLAN ZARATIO S KOZA NOSTROM? Italijani otkrili šta su Velja Nevolja i Arkanovi mafijaši radili u Fođi

Veljko Belivuk, Željko Ražnatović Arkan i italijanska mafija. Smrtonosna kombinacija koja se, na papiru, ostvarila, ali, srećom, ne do kraja i u realnosti...

Činjenice kažu: "kavački klan", koji su predvodili Radoje Zvicer i u Srbiji Veljko Belivuk, formirao je u Italiji kriminalnu grupu zajedno s mafijašima koji su svojevremeno radili sa Željkom Ražnatovićem. Kako pišu italijanski mediji, oni su formirali jaku grupu čiji je centar bio u gradu Fođa.

Ako krenemo redom, zamenik tužioca u Fođi Antonio Laronga, koji je objavio knjigu "Kvarta mafija", izjavio je da je podregija Gargano u Pulji neka vrsta balkona za Balkan - gde se dopremaju narkotici i oružje iz Crne Gore i Albanije. Nije napisao, ali je iz njegovih reči jasno, mislio je, u stvari, na "kavački klan"...

IPAK POGREŠILI

Jedina greška koju je napravio, kažu dobro obavešteni izvori Srpskog telegrafa, jeste to što je novu mafiju na italijanskom tlu označio kao kvarta mafiju (četvrta mafija) iako je ona, praktično, bila peta po redu formiranja. Ali za kratko vreme pokušala je da se probije na sam vrh mafijaške liste. Ideja je bila da se probije na prvo ili drugo mesto, koje decenijama drže neprikosnovena Koza nostra i Ndrangeta.

- Verovatno sledeći uputstva Zvicera i Belivuka, a raspolažući ogromnim količinama novca i kokaina, nabavljenog preko veza iz Južne Amerike, ovi mafijaši, iza kojih su faktički stajale vođe klana s Balkana, ušli su u rat s vođama italijanskih gangova. Kako bi se taj rat završio, niko ne zna, s obzirom na to da je u međuvremenu "kavački klan" slomljen zahvaljujući akciji srpske policije - objašnjava sagovornik iz bezbednosnih struktura dobro upućen u sva zbivanja u ovom delu Evrope.

U suštini, kaže on, u gradu Fođa (i šire, naravno) oformljena je ozbiljna mafijaška grupa, o kojoj su posle niza eksplozija počeli da pišu i italijanski mediji. Nazvali su je Kvarta mafija i opisali da ona prkosi državi, najčešće eksplozivom. Desetak eksplozija bombi dogodilo se od početka godine u blizini Fođe u regiji Pulja, objavile su italijanske novine. Jedina greška, kažu izvori, jeste u nazivu kvarta pošto je ova mafija, prema redosletku nastanka, bila kvinta (peta).

- To je mafija o kojoj nismo pričali. Posle Koza nostre na Siciliji, te Kamore u Kampaniji i Ndrangete u Kalabriji, ovde je jaka mafija na severu Pulje - pišu italijanske novine i dodaju da je ova organizacija uspela da se infiltrira u administraciju i ekonomsko tkivo.

BOMBA ZA BOMBOM

Dalje pišu o njihovim akcijama.

- Već je postavila oko 15 bombi u Fođi. Otkrivene su njihove veze s organizovanim kriminalom na Balkanu. Ali to nije prvi put, oni su sarađivali devedesetih godina sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, otad su održali veze sa Srbijom, Crnom Gorom i BiH - tvrde Italijani.

Antonio Laronga, zamenik tužioca u Fođi, kaže da mafija i dalje koristi ultranasilne metode: napade, bombe, ubistva, a kada je potrebno, vrše i druge nasilne zločine.

- Trguju narkoticima, švercuju, bave se iznudom i stvaraju veze s organizovanim kriminalom na Balkanu. Oni su neka vrsta balkona, terase za Balkan: 100 nautičkih milja obale je dovoljno da se iskrcaju narkotici i oružje iz Crne Gore, Albanije i drugih zemalja Balkana - ispričao je za italijanske medije njihov izvor.

REAKCIJE

Ljuban Karan foto: Kurir

Ljuban Karan, oficir KOS u penziji

Veza crnogorske i balkanske mafije s italijanskom mafijom nije ništa novo, samim tim, i saradnja s klanom Veljka Belivuka nije isključena, s obzirom na to da je on deo "kavačkog klana". Treba imati u vidu da se u periodu otcepljenja Crne Gore pojavio veliki problem s finansiranjem nove samostalne države. Zapadne zemlje nisu bile spremne da im pomognu u tom finansijskom smislu, već su im dozvolile, a o tome je pričao i nekadašnji ambasador Vilijam Montgomeri, da švercuju duvan u Italiju. Od tog novca se finansirala crnogorska država, a agenti CIA bili su na jednom brodu u Cavtatu, u Hrvatskoj, koji je bio spreman, ukoliko bi se to razotkrilo, da Milo može da pobegne. Upravo se od tog šverca duvana prešlo na šverc narkotika.

Miroslav Bjegović foto: Kurir

Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost

Veza crnogorske narko-mafije i italijanske kalabrijske Ndrangete ogleda se u strogoj podeli posla i hijerarhijskoj strukturi, kako u odgovornosti za izvršene zadatke tako i u podeli prljavog profita. Pod njihovom kontrolom je 80 odsto uvoza kokaina iz Kolumbije i Brazila na prostor EU.

Darko Obradović foto: Printscreen/Kurir TV

Darko Obradović, Centar za stratešku saradnju

Ništa nije iznenađujuće jer mafija funkcioniše po principu spojenih sudova. Ono što je važno jeste da ne postoji organizovan kriminal koji nije povezan s vlašću, ali i s drugim organizovanim kriminalnim grupacijama jer se oni pomažu putem logistike, šema za pranje novca, kontakata, a često razmenjuju i lica za jednokratne upotrebe, takozvane pucače ili atentatore. To, u prevodu, znači da, ukoliko bi italijanska mafija jurila nekog u Srbiji, velika je šansa da bi podizvođač ili njihov pomagač bila neka grupa iz srpskog podzemlja koja ima dovoljno jak autoritet i koja je poznata u mafijaškim krugovima.