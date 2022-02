U SMRT SKOČILI SA 8 SPRATA! "HAJDE, DA VIDIM, URADI AKO SMEŠ": Pola Bora grmelo od svađe, čulo se "nemoj to da radiš", ZATIM MUK!

Nakon žučne porodične svađe koja je po rečima komšija koji su prolazili hodnikom stambene zgrade u Ulici 3. oktobar u Boru odjekivala ove nedelju oko podneva, dogodila se nezapamćana porodična tragedija u kojoj su otac M.R. (61) i sin D.R.(37) inače vozač saniteta u Hitnoj službi u Boru, iz za sada još uvek nepoznatih razloga skočili sa terase zgrade u kojoj su živeli.

- Prolazio sam baš u trenutku kada se iz njihovog stana čula strašna neopisiva galama i svađa. Ječala je cela zgrada. Ono što mogu da kažem da sam razumeo jedino povike: "Nemoj to da radiš", "Hajde, da vidim, uradi ako smeš!" Ono što mi je poznato od ranije po priči ljudi koji poznaju ovu porodicu je da je otac M.R. bio čovek preke naravi, a šta se između njih zaista dešavalo, ne znam - kaže jedan od komšija iz susedstva koji je tuda prolazio baš u trenutku kada se iz stana nastradalih čula vika i prepirka, prenosi Informer.

foto: Kurir/D.C.

Koji je pravi "okidač" bio pa su otac i sin rešili da se zajedno bace sa terase stana i u tome pronađu rešenje problema, još uvek nije poznato, ali građani Bora su u neverici i strahu zbog svega što se dogodilo. Tišina i muk vladaju gradom, a građani zbunjeni od šoka uglavnom izbegavaju bilo kakav kontakt. Onima kojima se ovo na nesreću naočigled dogodilo dugo se neće osloboditi utiska.

- To je bio najjeziviji prizor koji sam video u životu. Nas nekoliko je bilo ispred zgrade. U trenutku smo videli kako čovek leži na zemlji i mladića koji je nemo stajao na terasi i posmatrao. Toliko smo bili u šoku koji me drži još uvek, da nismo stigli da odreagujemo kako valja i možda sprečimo da se ugasi još jedan život, jer je za nekoliko minuta i mladić skočio za ocem - kaže uznemireni očevidac ovog nemilog događaja u Boru kome još uvek nije jasno šta je to toliko bilo po sredi što je oca i sina oteralo u smrt.

- Ovo je strašno sta se dešava. Sada sam čuo šta se dogodilo. Da li je moguće da svađa između oca i sina može da dovede do tolikih razmera i nenadoknadivih posledica. Kažu da je majka mladića pozvala upomoć ... Mogu reći da je ovo katastrofa. Veća tragedija nije mogla da zadesi ovu porodicu - kaže zbunjeni Boranin koga smo zatekli u prolazu na ulici nakon tragedije, jedini koji je smogao snage da nešto kaže o ovom stravičnom činu koji se dogodio u Boru.

Pripadnici Policijske uprave Bor i Hitne medicinske pomoći izašli su na lice mesta i tačan uzrok ovog tragičnog čina u kome su stradali otac i sin znaće se nakon završene detaljne istrage i obavljene obdukcije tela.

