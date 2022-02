MUP U AKCIJI! RASVETLJENA 3 RAZBOJNIŠTVA U BEOGRADU: Pao pod sumnjom da je trgovcima uzimao pare preteći im gasnim pištoljem

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim radom rasvetlili su tri razbojništva i uhapsili Z. P. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

Kako se sumnja, on je tokom januara i februara ove godine, uz pretnju gasnim pištoljem, od radnika oduzimao novac iz više trgovinskih objekata na teritoriji Palilule.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

