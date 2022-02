UBISTVO KLJUČNOG SVEDOKA ATENTATA NA ĐINĐIĆA I DALJE MISTERIJA: Hteo da svedoči protiv "zemunaca", a onda je brutalno likvidiran

Ovog 1. marta navršava se 18 godina od ubistva jednog od ključnih svedoka u slučaju atentata na bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića.

Kujo Kriještorac, koji je na dan ubistva premijera Zorana Đinđića u Gepratovoj ulici video, a zatim u policiji na fotografiji prepoznao optuženog Vladimira Milisavljevića, zvanog Vlada Budala, nije sačekao da o tome svedoči na glavnom pretresu.

ŠTA JE KRIJEŠTORAC ISPRIČAO U ISTRAZI

Kujo Kriještorac ispričao je kako je Vladu Budalu viđao dva-tri dana, ali i neposredno pred atentat, u Ulici admirala Geprata ispred broja 14, odakle je pucano na premijera.

Kuješterac je ispričao da je u martu 2003. stalno prolazio Gepratovom ulicom, zbog renoviranja pekare u Balkanskoj, ali da je tih dana u toj ulici "bila nekako čudna atmosfera".

"Dan-dva pre atentata, hteo sam da se parkiram ispred zgrade na broju 14, ali mi to nije dozvolio mladić, crne kose i u crnim pantalonama, visine 180 cm, rekavši da sklonim kombi jer se tu izvode neki radovi. Video sam tada i neke radnike sa telefonskim kablovima", rekao je tada on i dodao:

"Na dan atentata, 12. marta, hteo sam opet, oko 11.50, da se parkiram kod istog ulaza, ali taj isti mladić mi je opet rekao da se sklonim. Dok sam odlazio prema Ulici kneza Miloša, video sam u ulici crveni 'opel' sa sva četiri upaljena migavca. Kasnije, kada je objavljena slika Vladimira Milisavljevića na TV, prepoznao sam u njemu mladića iz Gepratove."

RAZLIČITE VERZIJE UBISTVA

Kriještorac je likvidiran 1. a već 9. marta Sekretarijat unutrašnjih poslova u Beogradu saopštava ono što su mnogi već znali - ubijeni Kriještorac trebalo je da bude jedan od svedoka na suđenju za ubistvo premijera Đinđića.

Portparol SUP Dragana Kajganić tada navodi da, prema saznanjima policije, ubistvo Kriještorca nije u vezi sa eventualnim svedočenjem.

Motiv je, prema tumačenju policije, naplata reketa. Portparol beogradske policije je još rekla i to da postoji pisani iskaz ubijenog svedoka i da on nije od velike važnosti za tok sudskog postupka.

Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, je za razliku od policije, rekao da je iskaz ubijenog svedoka dragocen i da može imati dalekosežnije posledice, koje se odnose na zastrašivanje ostalih svedoka.

"Taj svedok je značajan, jer je on neke izvršioce preopznao, na primer Vladu Budalu, ispred zgrade iz koje je pucano na premijera Đinđića, a i još neke. Znači, taj iskaz svedoka je dragocen. Ako to ima ikakve veze sa ovim suđenjem, onda je to zastrašivanje drugih svedoka. Ja nisam siguran da to ima veze jedno s drugim", kazao je tada Danilović.

KAKO JE UBIJEN

Podsetimo, tog 1. marta 2004. godine negde oko 23 časa nepoznati napadač je na Kriještorca ispalio desetak hitaca kroz prozorsko staklo kombija koji je uparkiravao u dvorište svoje kuće u naselju Žarkovo.

Kriještorac je ubijen gotovo na kućnom pragu, uoči svedočenja na kojem je trebalo da potvrdi raniji iskaz da je u trenutku atentata na premijera ispred zgrade u Ulici admirala Geprata, iz koje je pucano, prepoznao "zemunca" Vladimira Milisavljevića.

Trebalo bi istaći da je nakon zločina policija saopštila da je, kao vlasnik poznatog lanca prodavnica, on zapravo bio žrtva reketaša i da njegova smrt nema veze sa suđenjem.

- Policajci su nam posle njegove smrti pozvonili na vrata i kratko rekli: "Ubili su ga reketaši". To je priča u koju niko nije poverovao - ispričala je svojevremeno za medije supruga ubijenog Vera Kriještorac.

Inače mediji su u to vreme pisali da je pre Kriještorac pre nego što je ubijen, dobijao pretnje i anonimne telefonske pozive, kao i da je nekoliko sedmica pre ubistva pretučen pred kućnim pragom.

Novo poglavlje ovog slučaja se otovorilo nakon ranjavanja i hapšenja pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića u Zagrebu.

Naime, kako su tada pisali beogradski mediji, Kalinić je imenovao Luku Bojovića kao osobu koja je naručila i organizovala ubistvo Kuje Kriještorca ali i priznao da je po njegovom nalogu učestvovao u atentatima na Andriju Draškovića i Zorana Nedovića Šoka.

- Kriještorac je na dan ubistva premijera Đinđića, osim Milisavljevića, video još jednu osobu. Policiji je rekao da je u pitanju osoba svetle kose, međutim ubijen je pre nego što je na osnovu toga u sudu mogao da prepozna nekog od prisutnih optuženih - izjavila je jednom prilikom Maja Kovačević, tadašnji portparol Specijalnog suda, koja je nekoliko dana posle likvidacije Kriještorca prva u medijima i objavila informaciju o ubistvu.

Ubistvo svedoka Kuje Kriještorca do današnjeg dana zvanično nije rasvetljeno, kao ni motivi tog zločina.

