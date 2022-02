NATA MESAROVIĆ REŠILA DA PROGOVORI: Žena koja je osudila ubice Đinđića otkrila detalje sa suđenja LEGIJA POSLAO PRETNJE TUŽIOCU?

Nata Mesarović, nekadašnja predsednica Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, koja je presudila optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića, prekinula je dugodišnje ćutanje.

Mesarović je između ostalog otkrila pod kakvim je pritiscima donela osuđujuću presudu pripadnicima zemunskog klana i komandnom vrhu Jedinice za specijalne operacije na čijem je čelu bio Milorad Ulemek Legija.

Ispričala je kako je izgledala neverbalna komunikacija između sudskog veća i Legije koji je svoju završnu reč na suđenju dao obučen u majicu na kojoj se nalazio zaštitni znak JSO odnosno glava vuka sa ispisanom porukom "terorizam je bolest - pozovite doktora".

foto: Printscreen/Youtube

- To je bilo negde pred sam kraj sudskog procesa posle tužiočevog davanja završnih reči. Legija je došao u majici, sa navežbanim mišićima, okrenut direktno prema predsedniku veća, odnosno meni. Iznosio je stojeći svoju završnu reč, a čeljusti vuka sa majice su se sklapale i rasklapale dok je govoro. I to doživljavate kao neku vrstu pritiska odnosno privida pretnje - opisala je Mesarović detalj sa suđenja za Al Džaziru.

Mesarovićka danas veruje da je Legijina poruka bila pre upućena specijalnom tužiocu, nego njoj, jer je nekoliko dana pre toga tužilac izneo završne reči. Tokom sudskog postupka nekadašnji pripadnici JSO dolazili su na suđenja sa majicama koju je Milorad Ulemek Legija imao u sudnici.

Navodi da je za suđenje bio veliki pritisak tadašnje vlasti, ali i opozicije i da je svakodnevno u medijima pominjana u negativnom kontekstu. Čak je i tadašnji ministar pravde Zoran Stojković javno govorio da Specijalni sud treba ukinuti.

foto: Profimedia

- Nije bilo lako sve to preživeti. Ja sam tada iza sebe imala 25 godina radnog staža, možda i više, do tada niko nije imao primedbu na moj rad, a onda vas odjednom stavljaju u grupu nekakvih osoba koje su kriminalizovane - rekla je Mesarović navodeći da joj je bilo bitno da žrtva, porodica, ali i građani Srbije imaju pravo da znaju šta se desilo.

- Da li znamo šta se tog dana desilo - usledilo je pitanje novinarke Ivane Momčilović Odobašić.

- Svi su očekivali da se na glavnom pretresu vodi istraga o navodnoj političkoj pozadini ubistva premijera. Ja mislim, ako je to trebalo da se radi, trebalo je uraditi odmah nakon ubistva. Veće je utvrđivalo pozadinu toga, ali mi smo bili vezani optužnim aktom. Jeste punomoćnik oštećenih advokat Srđa Popović podnosio predlog tužiocu za proširenje optužice i to za pobunu JSO jer je smatrao da je to prva tačka odakle treba početi sa istraživanjem političke pozadine - rekla je Mesarović.

Otkrila je i detalje tog predloga.

- Meni je žao, međutim, što javnost nije upoznata sa sadržinom tog zahteva za proširenje optužice jer je napravljen utisak da je tu izneo nekakve nove dokaze i nekakve nove činjenice koje do tada nisu postojale. To prosto nije istina i to javnost treba da zna jer se njegov zahtev za proširenje istrage zasnivao na saslušanju svedoka bivšeg načelnika Državne bezbednosti Gorana Petrovića odnosno Čedomira Jovanovića i Bebe Popovića - dodala je Mesarović.

(Kurir.rs)