KAKO LEGIJA PROVODI ZATVORSKE DANE: Šest sati je napolju, ima posete, viđa druge osuđenike

Advokat Milorada Ulemeka Legije pre nekoliko dana saopštio je da je njegov klijent otpočeo štrajk glađu, nezadovoljan uslovima koje ima u požarevačkoj Zabeli gde izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Điniđića.

Podsetimo, advokat je istakao da je Legija 18 godina u samici, te da nema pravo na ljubavnu sobu, obrazovanje i rad. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija objašnjavaju kako Ulemek provodi zatvorske dane.

- Tačno je da osuđeno lice Milorad Ulemek odbija hranu koja se sprema u zavodu. Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala se u svim svojim odredbama primenjuje na sva osuđena lica u Posebnom odeljenju, kao i Pravilnik o kućnom redu Posebnog odeljenja. To se odnosi i na osuđeno lice Milorada Ulemeka. Naglašavamo da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija postupa u potpunosti u skladu sa ovim zakonom i dužna je da poštuje Pravilnik o kućnom redu u Posebnom odeljenju - navode u UIKS i nastavljaju:

- Ono što Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala dozvoljava, kao i ovaj Pravilnik, jesu proširena prava osuđenih lica koja se posebno dobro vladaju. Naglašavamo da je u slucaju Milorada Ulemeka ta zakonska mogućnost u svim važnim segmentima izvršenja kazne i dobrobiti ovog osuđenog lica iskorišćena. Sva proširena prava osuđenim licima u Posebnom odeljenju odobrava upravnik KPZ Požarevac (Zabela) uz saglasnost suda - dodaju.

Prema ovom zakonu i Pravilniku, osuđeno lice u Posebnom odeljenju ima pravo na posete bliskih srodnika (supruge, dece, roditelja, braće, sestara, usvojenika, usvojitelja) i branioca i drugih lica koja nisu bliski srodnici i osuđeno lice Milorad Ulemek to pravo od početka koristi.

foto: Profimedia

- Šta više, njemu je dozvoljeno da se viđa češće sa članovima porodice što spada u jedno od proširenih prava koje odobrava upravnik zavoda uz saglasnost suda. Konkretno, zakonom i Pravilnikom je predviđeno da osuđeni ima pravo na posete jednom mesečno u trajanju od sat vremena. Ulemek već nekoliko godina unazad ima posete tri do četiri puta mesečno i to duplo duže - u trajanju od dva sata bez fizičkih prepreka tako da i u ovom delu uživa u proširenom pravu - kažu u UIKS.

Kad je reč o pravu na telefoniranje, osuđeno lice, prema Pravilniku, ima pravo na telefonski razgovor sa bliskim srodnicima najviše dva puta mesečno u trajanju od 15 minuta.

- U slučaju osuđenog lica Milorada Ulemeka, njemu je već nekoliko godina dozvoljeno da telefonira četiri puta mesecno, što je još jedno od proširenih prava koje mu je odobreno. Od početka pandemije korona virusa od marta 2020, svim licima u Posebnom odeljenju, uključujući i Ulemeka, dozvoljeno je telefoniraju i duplo više, a to je osam puta mesečno. To znači da imaju pravo na telefonski razgovor u trajanju od dva sata mesečno. Opet naglašavamo da se uvek rukovodimo glavnim razlozima, a to su dobrobit lica i humano izvršenje kazne, ali i važnošcu psihosocijalne podrške od momenta izbijanja pandemije. Ovi razlozi se odnose apsolutno na sva osuđena lica u celom sistemu koji su, zbog situacije sa koronom, dobili mogućnost da po prvi put komuniciraju sa svojim porodicama putem „Skajpa" i „Vibera" - kažu u UIKS.

U vezi navoda da on boravi u takozvanoj samoizolaciji i da viđa samo pripadnike Službe za obezbeđenje, navodimo da su ovi navodi neosnovani i netačni.

- Ističemo da je Ulemeku godinama unazad omogućeno da boravi tri puta dnevno van sobe i to - po dva sata napolju, dva sata u tereteni i dva sata tokom društveno-sportskih aktivnosti. To znači da on provodi šest sati dnevno van sobe. Svaki njegov boravak van sobe provodi u društvu i interakciji sa jednim, dva ili tri osuđena lica tako da ovakvi navodi nisu tačni - navode.

Osim prijema paketa, svim osuđenim licima u Posebnom odeljenju je dozvoljeno da obavljaju kupovinu na kantini, kao i da naručuju proizvode koje zavod potom nabavlja. Naglašavamo i da su sva osuđena lica smeštena u svojim sobama u skladu sa pomenutim zakonom i Pravilnikom koji se u svojim odredbama podudara sa uredbama mnogih zatvorskih sistema u Evropi i svetu.

- Takođe, sva lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i to 24 sata dnevno. Zdravstvenu negu dobijaju u zavodskoj bolnici ili Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, ukoliko za tim ima potrebe. Ako postoji potreba za daljim medicinskim zbrinjavanjem, uprava ovog zavoda ima ugovor o saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom u Beogradu i Kliničkim centrom Srbije. Ističemo i da osuđena lica u Posebnom odeljenju imaju prioritet u dijagnostici, pregledima i svakom drugom medicinskom zbrinjavanju u navedenim ustanovama u odnosu na druge pacijente što je posebno dobilo na značaju od izbijanja pandemije korona virusa.

(Kurir.rs )