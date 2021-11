ZAŠTO NISU DONELI PUŠKU?! Đinđićev telohranitelj ubeđen da se istina krije: Samo na jedan način možemo da STAVIMO TAČKU na atentat

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković ekskluzivno za Kurir rasvetlio je okolnosti koje su dovele do atentata na premijera Zorana Đinđića i otkrio malo poznate detalje istrage koja je usledila nakon 12. marta 2003. godine.

Novaković je između ostalog, podsetimo, naglasio da Đinđić ne bi bio ubijen da je zadržao obezbeđenje Slobodana Miloševića i odbacio tvrdnje o trećem metku i da je ubistvo vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića u Meljaku lažirano.

Nekadašnji Đinđićev telohranitelj Milan Veruović smatra da i nakon 18 godina postoji potreba da se istina oko atentata sakrije.

foto: Kurir televizija

- To što se cela priča ponovo pojavljuje u javnosti samo govori da nismo došli do istine. Nismo pravilno postupili prema dokazima i svedocima. Da bismo došli do istine potrebno je da se iskazi svedoka i materijalni dokazi tumače na pravi način i da se uradi rekonstrukcija atentata. Samo tako možemo da stavimo tačku na taj dan - rekao je Veruović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nekadašnji narodni poslanik i funkcioner LDP-a Zoran Ostojić navodi da istina zapisana u sudskim spisima i da 18 godina traju napori da se dokazane činjenice relativizuju.

- Zvezdan Jovanović je vodio policiju na Frušku Goru i rekao da ih ne bi pohvatali da je on birao ljude. Drugačiji je od Legije i ostalih jer se nije bavio kriminalom - rekao je Ostojić.

foto: Kurir televizija

Dodaje da je politička pozadina izostala jer tadašnji predsednik SRJ Vojislav Koštunica nije saslušan.

- Koštunica je uz pomoć duboke države Slobodana Miloševića uspeo da izbegne odgovornost, jer su mu takozvane patriote sakupljali potpise da ne da iskaz tužiocu. Novaković priča ono što mi znamo već 18 godina. To je posledica skupljanja potpisa za amnestiju direktnog izvršioca, a zanimljivo je da Kapetan Dragan ne skuplja peticiju za Legiju. Treći metak je spominjan od nekih svedoka, ali nije dokazan - rekao je Ostojić.

Veruović je burno reagovao na njegove tvrdnje.

- Na osnovu čega to tvrdite? Šta želite time da postignete? Šta vi uopšte znate o 12. martu - upitao je Veruović.

foto: Kurir televizija

Ostojić je odgovorio da je sve zapisano u sudskim dokumentima i da je pronađena i puška iz koje je pucao Jovanović.

- Zašto nisu doneli pušku? Gde je zakopana? Gde ste pročitali da je Zvezdan Jovanović rekao da će ta puška biti muzejski eksponat? Vodite harangu protiv mene 20 godina. Imate Mileta Novakovića koji je godinu dan obrađivao zemunski klan i koji je 12. marta ušao na sednicu Saveta na nacionalnu bezbednost i nije imao pojma ko je izvršio atentat. Onda je izjavio da mene i druge pripadnike obezbeđenja treba ispitati na te okolnosti. Sumnja i iznosi klevete jer je trebalo da reši organizovani kriminal. Kapitulirao je pred kriminalom i pao pod uticaj moćnika koji su profitirali - rekao je nekadašnji telohranitelj koji je teško ranjen prilikom atentata.

Veruović je naglasio da nije zadovoljan presudom.

- Nismo došli do istine o nalogodavcima i motivima. To je razlog zašto ta sahranjena istina ne može da preživi i zato mora da izviri. Ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim postupkom već 20 godina pričaju neku svoju priču. Policijske organizacije umesto odgovornosti za atentat traže opravdanja prebacujuću lopticu na mene i neku politiku - rekao je Veruović i naglasio da je obezbeđenje Zorana Đinđića moglo i trebalo da bude drugačije.

foto: Kurir televizija

Ostojić se osvrnuo i na tvrdnje Novakovića da Đinđić ne bi nastradao da je zadržao obezbeđenje Slobodana Miloševića.

- Novaković izosi činjenice koje su utvrđene u sudskom postupku. Tvrdnja da je mogao da bude sačuvan da je zadržao obezbeđenje je samo njegovo mišljenje. Možda je u pravu. Znamo da ga je ubila država. Da li bi Senta mogao da ga sačuva od pobunjenih državnih službenika jeste stvar za diskusiju. Legija je ipak bio treći čovek Državne bezbednosti - rekao je Ostojić i dodao da je Čedomir Jovanović "imao nalog" da održava kontakt sa zemunskim klanom.

(Kurir.rs)