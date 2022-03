MOM KUČETU JE OD STRESA OPALA DLAKA: Braća Jojke otkrili kroz šta su prošli zbog optužbi da su učestvovali u ubistvu Đokića!

Braća Aleksandar i Kostadin Milošević, poznati kao Jojke, preksinoć su posle više od četiri meseca puštena iz pritvora, u kom su bili zbog sumnje da su prošle jeseni u selu Moravac učestvovali u ubistvu porodice Đokić.

Oni su proteklu noć proveli u svom domu u Moravcu, a u ispovesti za Kurir su ipsriačli da im je dargo što je istina pobedila, a opisali su i koliki su stres doživeli, kako oni, tako i članovi njihove porodice, pa čak i njihov kućni ljubimac!

Kostadin i Aleksandar Milošević po izlasku iz pritvora foto: Kurir

Podsetimo, njih je prvoosumnjičeni Goran Džonić označio kao svoje pomagače u zločinu, a za istu stvar je optužio i rođene sinove, koji su i dalje iza rešetaka.

Miloševići su u ispovesti za Kurir rekli "da je istina pobedila".

- Neshvatljivo mi je da je jedan tako izopačen um sve to smislio. On nas nije ni prepoznao u policijskoj stanici. Za mene je rekao da sam mnogo viši i da mi je mnogo veća glava!? Ne znam kako to da komentarišem, čovek nas je potpuno poremetio - kaže Kostadin i dodaje da je patio za porodicom i bratom.

- Sve se završilo. Ovo je pravda. Nisam nikad sumnjao da ću moći da dokažem istinu, jer znam da je ovo pravna država i da nemam razloga da sumnjam u nešto što ni moj brat ni ja nismo uradili - dodao je Kostadin i nastavio:

- Mom kučetu je dlaka opala od stresa, koliko me voli. I kuče je patilo zbog nas, a kamoli puna kuća ljudi.

Njegov brat Aleksandar kaže da im je najvažnije što nisu ukaljali svoj nadimak, star 100 godina, koji je ćastan i pošten.

Ubijeni Djokici foto: Privatna Arhiva

- Mogao je biti ukaljan od strane jednog izopačenog uma, ali istina je pobedila. Nevini smo bili unutra, nevini smo izašli! Sada nastavljamo sa biznisom, imamo firme u Evropi, okrenućemo se tome i zaboraviti ovo nemilo iskustvo.

Mladena i Andrija Magdelinić, advokati Miloševića kažu da očekuju da će i istraga protiv braće biti obustavljena.

Braća Jojke sa advokatima foto: Kurir

- Puštanje na slobodu je važan korak u borbi da se dokaže istina. Izvesno je da će optužnica sigurno biti podignuta, ali ne protiv naših branjenika - rekao je Mladen Magdelinić.

Podsetimo, vlasnik menjačnice Goran Đokić iz Aleksinca, njegova supruga Gordana i ćerka Lidija, oteti su, ubijeni i spaljeni u njivama u selu Moravac, u noći između 26. i 27. septe,bra 2021. godine. Najpre je zbog sumnje da je počinio trostruko ubistvo uhapšen njihov rođak, vatrogasac u penziji Goran Džonić, koji je ubrzo u zločin umešao i svoje sinove, ali i ljude iz sela, braću Milošević.

- Džonić se od samog početka čudno ponašao. Menjao je često iskaze. Prvo je priznao zločin, pa je onda rekao da su Đokiće možda ubili njegovi sinovi, da bi na jednom od saslušanja rekao da je on morao da učestvuje u zločinu, jer su mu tako naredila braća Milošević - podseća naš izvor i dodaje da je policija potom uhapsila i Milana i Stefana Džonića, ali i Kostadina i Aleksandra Miloševića.

- Međutim, svi dokazi prikupljeni u istrati upućuju na to da je jedini izvršilac trostgrukog ubistva u Moravcu Goran Džonić - kaže izvor.

(E. K.)