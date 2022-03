PATIKA NE BI OSTALA IZA KLANA VELJE NEVOLJE: Advokat ubeđen da delovi tela pronađeni u Dunavu nisu ostaci NESTALOG KECMANA

Delovi tela koji su nađeni u Dunava kod Kostolca izvesno nemaju veze sa nestalim Jovom Kecmanom jer klan Veljka Belivuka nikada sebi ne bi dozvolio da ostavi dokaze za sobom, smatra advokat Ivan Ninić, zastupnik porodice jedne od žrtava zloglasnog klana.

Ninić je naveo da je na osnovu pronađenih delova tela teško utvrditi o kome se radi, ali očekuje da identitet bude utvrđen do kraja nedelje.

- Proveravaju se podaci iz Nacionalnog registra DNK profila MUP-a Srbije. Taj registar je veliki, a ukoliko nije lice iz kriminološke sredine, jako je teško izaći u nekom kratkom roku sa podacima. Samim tim što nema ruke nemoguće je uraditi papilarne podatke - rekao je Ninić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Advokat je istakao da porodica ubijenog Gorana Mihajlović, koju zastupa, prati istragu i da je upoznata sa detaljima.

- Malo je netipična situacija u vezi sa Goranom Mihajlovićem jer je nastradao 2. aprila 2019. godina, a tad u Ritopeku nije postala industrijska mašina za mlevenje mesa. U tom momentu klan Belivuka morao je da koristi drugi metod i da ugljeniše telo Gorana Mihajlovića. Tako da se to ubistvo veoma razlikuje od ostalih ubistava jer je ovo jedino ubistvo za koje nije korišćena mašina za mlevenje mesa - istakao je advokat.

foto: Marina Lopičić

Ninić je naveo da je upoznat sa načinom na koji je funkcionisao klan Belivuka i naglasio da se nestanak Kecmana desio u baš specifičnom momentu.

- U postojećoj optužnici, koja tereti klan Veljka Belivuka, radi se o pet ubistava, a u proširenju istrage u odnosu sa Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića samo je Nikola Mitić prošao kroz tu industijsku mašinu za mlevenje mesa. Svih ovih pet ljudi su takođe prošli kroz mašinu za mlevenje mesa. Prema dostupnim podacima, Jovo Kecman, fitnes instruktor, nestao je 24. septembra 2020. godine, pre njegovog ubistva klan je počinio još dva ubistva, a nakon njegovog ubistva još tri ubistva koji su predmet optužnice. Mislim na (Lazara) Vukićevića, (Milana) Ljepoju i (Zdravka) Radojevića. Svih pet ubistava koji su bili predmet optužnice su imala vrlo sofisticiranu tehnologiju uklanjanja tragova - naveo je advokat.

Ninić je podsetio na koji način je klan Veljka Belivuka zapravo ubijao svoje žrtve.

- Klan Veljka Belivuka je sve ljude koje je doveo u tu kuću strave u Ritopeku tretirao na isti način. Strategija je bila da ti ljudi ne izađu u jednom komadu iz kuće, ubijani su nožem ili pištoljem, nakon toga su iseckani na delove, a zatim samleveni u indistrijskoj mašini za mlevenje mesa. Iznutrice i lična garderoba su spaljeni u blizini kuće, a drugi delovi tela su posle mlevenja stavljeni u PVC džakove, nakon toga u džakove za iznošenje šuta, nakon čega su ih nosili do Dunava. Tu je deo koji je samleven tretiran na jedan način dok je deo koji nije mogao da se samelje, a govorim o kostima, tretiran na drugi način. Dakle, to su automobilom vozili do Dunava, ulazili su u Dunav koliko su mogli, lice koje je bilo u reci bi prinelo džak do dna vode, isekao skalpelom dno, a svi ti ostaci bi završili na dnu Dunava. Nakon toga džakovi bi bili spaljeni. Dakle, klanu Veljka Belivuka je izuzetno bilo važno da ne postoji ni jedan trag. Sada vidimo deo tela što mi govori da to lice nije prošlo kuću u Ritopeku. Oni ne bi ostavili ni patiku. Sve bi spalili. U ovom slučaju bilo bi problematično toliki komad tela transportovati do Dunava. Ne isključujem mogućnost da je neki deo grupe ili sama grupa počinila ubistvo, ali isključujem mogućnost da je to lice prošlo kuću - rekao je advokat.

Podsetimo, pre tri dana je isplivalo telo na desnoj obali Dunava kod crpne stanice Kostolac. Bio je to donji deo tela sa crnim patikama koje je ušlo u fazu raspadanja. Utvrđeno je da je upitanju telo muškarca, a uskoro će se doći do identiteta lica.

Kurir.rs

