SRCE SU MI IŠČUPALI! UBILI SU MOG UNUKA MUČKI: Baka Mihaila (24) izbodenog u Šarlincu neutešna, sprema mu sahranu umesto svadbe

Mihailo S. (24) nastradao je 9. marta u tuči u Šarlincu kod Niša, u kući N. M. koji ga je, kako se sumnja, izbo nožem.

Mladićeva baka Draginja van sebe je od bola i tuge za svojim mučki ubijenim unukom kog je, kako kaže, volela najviše na svetu.

- Umesto svadbu da mu pravim, praviću mu sahranu. Volela sam ga najviše na svetu. On me nije zvao bako nego moja kraljice - kaže nutešna starica kroz suze.

Mesto gde je ubijen Mihailo S. foto: Kurir/M.S.

Baka Draginja je naslutila u snu loše vesti i opisala trenutak užasa kada je saznala da joj je unuk ubijen.

- Spavala sam, sin me zove, pita što se ne javljaš. A ja sam u snu tonula, tonula, u neki ambis sam propala, i kao u neku vodu sam upala. Bila sam mokra kao da sam u nekoj vodi stvarno okupana. Kad ćerka i zet dođoše kod mene, kažu mi prvo Mika povređen. Kažem, reci mi istinu, čitam te. Ona kaže, "on više nije živ" - priča baka Draginja.

foto: Kurir/M.S., Printscreen/Facebook

Mihailova baka kaže da je njegov brat Jovan posebno teško primio vest o smrti.

- Ne možemo da smirimo brata Jovana, on ga je toliko voleo. Kaže, izgubio sam sve, najviše na svetu sam njega voleo. Toliko su se voleli. Uh, srce su mi iščupali - priča baka kroz suze.

foto: Printscreen Facebook

Ona sumnja da je jedan čovek mogao da ubije njenog unuka.

- On da je stajao, ne bi mogli da ga izbodu, on je dva metra čovek. On je sedeo u fotelji kada je izboden. Moguće je da ga je jedan držao, a drugi ubadao nožem. Strašno, da taj što ga je izbo ovde dolazi kod nas tri meseca skoro svaku noć, sedi do tri noću, da jede i da pije, a onda da Mihailo ode tamo i sedne u fotelju, da ga možda jedan drži, a drugi da ga kolje... Sedam puta ga uboli, onolikog čoveka. Kako su mogli mučki da ga ubiju. Nisu mogli spreda, on bi se branio - kaže neutešna baka Draginja.

(Kurir.rs/ Blic)