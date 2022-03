ĆALE BEŽI, POBIĆE NAS SVE! Tetka osumnjičenog za ubistvo u Šarlincu otkrila šta se dešavalo kobne noći

Nikola M. (27) iz doljevačkog sela Šarlinac, uhapšen zbog sumnje da je u svojoj porodičnoj kući, nasmrt izbo nožem Mihajla Mićevića (25) iz niškog naselja Bubanj.

Njegova tetka Slađana Marković za Kurir otkriva da mladić prilikom hapšenja nije pružao otpor.

- Brat me je pozvao u pola dva noću. Po glasu sam shvatila da se nešto dešava. Uplašila sam se jer je njegovo zdravlje maksimalno narušeno, mislila sam da želi da mu pomognem. Pitala sam ga šta se desilo. Rekao mi je "Šta meni lepo može da se desi. Došli su neki momci kod Nikole. On je sedeo gore sa nekim dečkom. Utrčali su. Bila su trojica ili četvorica, ne znam. Nikola je strčao i rekao: "Ćale beži, pobiće nas sve!" On je pobegao, ne znam gde - navodi bratovljeve reči Slađana Marković i dodaje da niko nije znao da gde se krije sve do jutra.

02:49 Tetka osumnjičenog za ubistvo u Šarlincu

- Pozvao nas je brat od ujaka u selu Lovćenac. Snaja ga je tog jutra videla u krevetu, uplašila se. Pozvali su po policiju, nije se opirao hapšenju.

Inače, policija je uhapsila i D.P. (20), M.C. (21) i N.S. (23) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

(Kurir.rs/M.S.)