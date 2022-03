KAO BEBA OSTAO BEZ MAJKE, A SADA GA UBIO PIJANI VOZAČ BEZ DOZVOLE! Tužilaštvo traži pritvor za bahatog vozača BMW

Tinejdžer L. R. (18) poginuo je u noći između subote i nedelje u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Velikog Gradišta, kada je na njega, dok je vozio skuter, svojim BMW naleteo M. S. (20) iz okoline ovog grada.

M.S. koji je posle nesreće uhapšen, ispitan je u Višem javnom tužilaštvu u kome je izneo odbranu.

- Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog uticaja na svedoke i uznemirenja javnosti. U daljem postupku biće ispitani otac i drug osumnjičenog - kaže izvor i dodaje da je M.S. u trenutku nesreće bio sam u kolima.

stradali tinejdžer

Nesreća se dogodila oko dva sata iza ponoći na izlazu iz sela Kumane ka Velikom Gradištu.

osumnjičeni (desno)

- L. R. se skuterom vraćao ka svojoj kući u Velikom Gradištu, kada je iz suprotnog smera na njega naleteo M. S. On je prednjim levim delom auta udario nesrećnog tinejdžera i odbacio ga, jer je prešao u suprotnu kolovoznu traku - priča izvor Kurira.

Izgubio kontrolu

- M. S. je zapravo izgubio kontrolu i prešao u drugu traku jer je bio pod dejstvom alkohola. Kako je utvrđeno alkotestiranjem, on je imao 1,02 promila alkohola u krvi i vozio je s probnom dozvolom - objašnjava naš sagovornik.

foto: Kurir

Nesrećni dečak je, kako saznajemo, imao kacigu na glavi.

- Udarac BMW je bio toliko silovit da je L. R. odleteo sa skutera i pao. Koliko je snažan udar bio, govori i podatak da je na automobilu gotovo otpao prednji točak - priča izvor Kurira iz istrage.

Bahat Hvali se kolima i pištoljima M. S. je, kako priča izvor Kurira, poznat po bahatom ponašanju na društvenim mrežama. - On na svoj Instagram profil kači fotografije skupih automobila, kao i auta kojim je izazvao saobraćajnu nesreću. Pored toga, iako jedva punoletan, hvali se i kako puca iz pištolja, vozi kvad po nepristupačnom terenu - navodi sagovornik.

Očevici koji su naišli odmah su pozvali pomoć.

- Lekari koji su stigli na mesto nesreće su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt dečaka. On je praktično od udarca na mestu ostao mrtav - navodi izvor i nastavlja:

osumnjičeni se hvali pištoljima

- Vozač M. S. je uhapšen i tereti se za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu određeno zadržavanje do 48 sati i biće ispitan pred zamenikom tužioca - ispričao je sagovornik našeg lista.

Tužno Život ga nije mazio Tinejdžer L. R., koji je stradao u udesu, prema rečima meštana Velikog Gradišta, bio je dobar dečko. - On ima brata blizanca i dvojicu starije braće. Nažalost, njihov život obeležila je tragedija, kao beba je ostao bez majke, koja je preminula oko njegovog prvog rođendana. Od tada je živeo sa ocem, bakom i braćom. Bio je dobar dečko, nije pio, pravio probleme. Išao je u jednu požarevačku školu, dok je njegov brat pohađao školu u Velikom Gradištu. Život ga nije mazio, a eto kako je stradao - pričaju meštani. - Odmalena je pokazivao ljubav ka motorima, a nedavno je i polagao vozački ispit kako bi mogao da vozi skuter - navode naši sagovornici.

Kako saznajemo, M. S. se sa Srebrnog jezera vraćao kući.

Vraćao se iz provoda

- Reč je o mladiću iz obližnjeg sela. Do tog mesta postoje dva puta i nepoznato je zbog čega je on odabrao da se preko Kumana vraća kući kada je s jezera mogao direktno da ode u svoje selo. Inače, on je veče pre nesreće proveo u jednom poznatom lokalu na jezeru - priča izvor.

pre udesa kačio slike pića

- Tokom cele večeri kačio je fotografije i video-snimke iz provoda, snimao muzičare kako pevaju, ali i sto, na kome su se nalazile kible s najskupljim pićima. S obzirom na to da je imao 1,02 promila alkohola u krvi, verovatno je mnogo te večeri i popio - kaže sagovornik.

Izvor Kurira objašnjava i da je ovaj deo puta inače veoma dobar.

- Put između Kumana i Velikog Gradišta je relativno nov i u dobrom stanju. Interesantno je da je on dobro obeležen i da su bele linije koje odvajaju kolovozne trake veoma jasne. Međutim, baš zbog toga, neretko se dešava da vozači tu drastično prekorače brzinu i izazovu udes - priča izvor.

Porodica nastradalog mladića rekla je za Kurir da nisu u stanju da razgovaraju.

- Molimo vas da nas razumete. Nije nam lako, nismo u stanju da pričamo - rekao je otac.

Komšije iz ulice imaju samo reči hvale za momka.

- Veoma dobro dete. Znamo ga tu iz ulice. Koliko znam, on je išao u srednju školu u Požarevcu. Odrastao je bez majke, ona je davno preminula. Mnogo nam je žao, svi su smo ga voleli kao da je naš - rekao je komšija.

