ZASTRAŠUJUĆE SVEDOČENJE SUPRUGE I ĆERKE NIŠKOG LEKARA KOJI JE GODINAMA BIO ROB: Preživele smo PAKAO, a ovako je počelo

Supruga i dve ćerke lekara J.G, koji je bio robovlasnička žrtva u Nišu, doživele su nezapamćen porodični horor koji je trajao od 2011. do prošle godine.

Za krivično delo robovlasništva osumnjičeni su Nebojša N. (46) i njegova nevenčana supruga Dragana P. (32) kojima je danas produžen pritvor da ne bi uticali na svedoke, odnosno dva veštaka medicinske struke koji bi u narednom periodu trebalo da svedoče.

Supruga poznatog niškog kardiologa, danas je u sudu ispričala zaprepašćujuću priču.

foto: Youtube Printscreen

- Sve je krenulo pre 11 godina kada su me kolege pitale ko je čovek koji svakodnevno sedi sa mojim suprugom u ordinaciji. Kada sam pitala supruga, rekao mi je da je to sin njegovog školskog druga. Bila sam zabrinuta zbog tog Nebojše, a onda sam videla kako vozi naš 'audi' i to često. Ipak, nisam mogla ni da zamislim da je to bio tek početak agonije. A onda je moj suprug prestao da spava u pidžami i spavao je u odelu, a to je zato da bi, kada bi ga ovaj pozvao, što pre otišao kod njega. Nisu se odvajali. To me je već strašno zabrinulo i kada sam jednom pokušala da ga sprečim, on je kroz dečiju sobu hteo da skoči s prozora kuće. Videla sam da se čovek ponaša kao da je pod uticajem neke sile. Pokušala sam da razgovaram i s Nebojšom, onako ljudski, ali on mi je rekao da mu je majka bolesna od karcinoma i pokazivao mi neke slike. Istina, nikada mi lično nije pretio, ali sam se užasno osećala - priča supruga.

Ovaj ugledni bračni par je zajedno od 1983. godine. Ona je bila mlada medicinska sestra, on lekar, dobili su dve lepe ćerke, danas visokoobrazovane žene. Nakon toga, počeo je novac da se odliva s računa u banci, a J.G. je sve češće odlazio i nije se vraćao po nekoliko dana.

- Pokušavala sam da vidim šta ga pored lepe porodične situacije veže toliko za Nebojšu i nisam otkrila. Onda su počeli da me zovu ljudi, da me obaveštavaju da im je tražio novac na zajam, čak mu je jedna prijateljica dala 4.000 evra, a pozajmljivao je od svih, a ja nisam imala pojma gde se nalazi ni on ni novac. Onda je počeo da dolazi prljav, neokupan i na ćerkino pitanje: "Gde si spavao tata", odgovorio je: "Tamo gde se spava". U međuvremenu je isteran s klinike gde je privatno radio. Videla sam kuda sve to ide i onda sam nekako uspela da prepišem kuću na ćerke da imaju krov nad glavom - rekla je supruga.

Ona kaže da je njena porodica poštovana i da sve što im se događalo nije zaslužila. čak se bojala za bezbednost svojih ćerki, tako da je 2019. otišla na more i dobila zastrašujuću poruku "da će povrediti nekog od ukućana, ako joj ne pošalje novac". Znala je da poruku nije on kucao jer to nije njegov rečnik. Zato je zvala devera da povremeno bude sa ćerkama u njihovoj rodnoj kući u Nišu.

Jednom je ovaj lekar zvao prijatelja i rekao "Ubiće me, ako mi ne pozajmiš novac".

- Jedna prijateljica ga je videla svog u ritama dok je prolazila Somborskim bulevarom. Bio je sa Nebojšom. Htela je da priđe da se pozdravi, a kada je pružila ruku, nebojša je udario po šaki i rekao da se pomeri. Ona je bila strašno iznenađena svim tim. kada je Nebojša uhapšen, Jozef se vratio kući, ali još nije mentalno oporavljen. U početku nije sedeo dok jede nego je stajao pored stola. Sada me pita ponekada da li nešto može da uzme izz frižidera što je neuobičajno. Sada je počeo i da se igra sa unukom i stručni tim je odredio da može da radi pod ugovorom, iako je penzioner - ispričala je ona.

Na pitanje sudije Mirka Draškovića, zašto sve to nije prijavila policiji, ona je rekla da je bila kod načelnika policije 2015. ili 2016. godine, ali da joj je rečeno da nema krivičnog dela!? Ona je u svom dugačkom izlaganju pretpostavila da je reč o nekoj vrsti ucene i da je on primoran na sve to kao i da je nikada nije maltretirao. Ona je na suđenju rekla da nikada nije uspela da sazna šta ga je toliko vuklo prema Nebojši, ali i da je doktor nagovarao da ne izađe na sud i da ne svedoči što je ona odbila.

Na dašanjem ročištu svedočila je i ćerka i rekla da su ona, sestra i mama prošle strašan period.

Na neke navode osumnjičeni Nebojša se krstio s tri prsta, a u pitanjima supruzi žrtve je pokušavao da dokaže da ni za šta nije kriv i da nikoga nije ni na šta primoravao.

Kurir.rs/M.S.