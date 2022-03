DVA PUTA OGRANIZOVAO BACANJE BOMBE NA KUĆU KRUŠEVLJANINA: Uhapšeni mladić angažovao klinca (20) da obavi prljavi posao!

Policija u Kruševcu rasvetlila je izazivanje opšte opasnosti izvršeno dva puta ovog januara i uhapsila M. S. (23) iz Kruševca, koji je osumnjičen za ova krivična dela, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- M. S. se sumnjiči da je nabavio dve ručne bombe i angažovao mladića (20) da ih, 7. i 11. januara, baci u dvorište iste porodične kuće u okolini Kruševca, što je on i učinio. Tom prilikom niko nije povređen, a od detonacija su oštećeni kuća i automobil - saopštio je MUP i naveo da će protiv mladića koji je osumnjičen za neposredno izvršenje krivičnih dela podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu,dok je M. S. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Porodica na koju su bačene bombe iz sela Čitluk kod Kruševca za Kurir su ranije ispričali da su napadnuti dva puta za četiri dana.

- Mi znamo ko nam je bacio bombu i ko nas maltretira - kažu iz porodice i dodaje da su zbog bezbednosti ugradili kamere:

- Na Božićno jutro bačena je prva bomba, a onda i druga. Plašimo se za svoje živote, ovo je strašno šta preživljavamo. Naš pakao traje već godinu dana i do sada su nas kamenovali, pretili pištoljima i bacali bombe, a sve to zbog ljudi koji reketiraju našeg sina.

Oni su naveli da su bili žrtve bombaškog napada i 2021. godine.

- Prošle godine za Božić nam je isto bačena bomba, potom 1. februara, a samo dan kasnije su došli naoružani do zuba i krenuli da nam prave haos tražeći od nas novac. Oni su reketirali našeg sina koji im je do sada dao 280 hiljada dinara, čak je i digao kredit kako bi im davao pare. Takođe, kada više nije imao da im daje, novac smo davali mi, ali više nismo imali - ispričali su naši sagovornici i dodali:

- Kada je odlučio da im ne daje pare, oni su počeli da prete kako će da nam demoliraju kuću, što se i događa. Sada je maskiran čovek došao i sa rukavicama na rukama bacio bombu. Osećamo se nebezbedno zbog reketaša.

