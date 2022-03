BIVŠI ME JE UPUCAO KRATEŽOM! Operisano mi je 12 ORGANA, IZVAĐENA 4 REBRA! Valentina je 1 u milion koja OVO PREŽIVI!

Jedna sam u milion koja je preživela ovako teško ranjavanje. Operisano mi je 12 organa, imam 30 odsto pankreasa, jetra mi je povređena, nemam četiri rebra i nosim dve kese, aorta mi je krpljena titanijumskim kopčama. Ipak, uz božju pomoć, a zbog mog sina, preživela sam.

Ovo za Kurir kaže Valentina Milojković (26), devojka koju je pre tačno dve godine u njenoj kući u Lapovu ranio bivši dečko Đurđe Marinković (39), a potom izvršio samoubistvo.

Valentina se hrabro nosi sa posledicama foto: privatna arhiva

- Meni je tih dana bila slomljena noga, pa sam bila uglavnom kod kuće. Mama je otišla na pijacu, tata na posao, ja sam ležala u sobi i spremala se da ustanem kada sam čula kako se otvaraju vrata. Kada sam podigla glavu, misleći da roditelji dolaze da me pitaju da li me boli noga, na metar od mene stajao je Đura sa kratežom u ruci - počinje svoju ispovest Valentina:

Oči su mu bile crne

- On beonjače nije imao, oči su mu bile crne. Kada sam pokušala da ustanem, upucao me je u stomak, rekao: "Ti si mrtva, mrtav sam i ja", i upucao se ispod srca. Pao je pored kreveta u kom sam ležala. Poslednjim atomima snage, verovatno od adrenalinskog šoka, skinula sam jastučnicu i stavila je sebi na stomak da zaustavim krvarenje - priča naša sagovornica.

dramlije u telu Valentine foto: Privatna Arhiva

Kako kaže, srećom, telefon je bio pored kreveta.

- Pozvala sam mamu i rekla joj: "Mama, dođi kući, Đura me ubi, pucao je u mene, brzo dođi." Posle toga sam pozvala snahu koja živi u komšiluku i rekla joj da sam ranjena, a Đura mrtav, te da pozove sanitet. Sve vreme sam bila svesna svega što se dešava oko mene, otpuzala sam iz sobe, otvorila vrata od kuće i tu pala.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Na kućnom pragu Valentinu su zatekli otac i snaha.

- Čula sam sirene saniteta, pamtim lica lekara i tehničara koji su me iznosili, sećam se svega do kružnog toka u Kragujevcu, do Krsta. Posle toga se više ničega ne sećam - kaže hrabra devojka.

Nisu imali problem u vezi

Kako navodi, sa Marinkovićem je bila šest meseci u vezi, a četiri meseca pre pucnjave su raskinuli.

tetovaža je seća na preživljeno foto: privatna arhiva

- Mi smo imali dobru vezu, posle raskida smo bili u dobrim odnosima, čak smo se dan pre tog događaja videli i popili kafu. Razgovarali smo o novcu koji mi je dugovao, ali nismo se svađali, niti je šta ukazivalo na tragediju. Šta je bilo u njegovoj glavi, samo on zna, to će ostati večna misterija zašto je sve ovo uradio - priča Valentina i napominje da je Marinković ranije nije maltretirao:

- Rastali smo se jer je išao u inostranstvo kod brata i tamo se oženio ženom zbog papira. Rekla sam mu da neću stajati na putu njegovoj sreći, on je kazao da sam mlada i da ne želi ni on meni da uništava život. Čestitala sam mu i poželela sreću, rastali smo se kao prijatelji.

Sećanje Tetovaža kao uspomena Milojkovićeva je posle ranjavanja ispod ključne kosti istetovirala ružu sa porukom "Nije bitno ko je protiv tebe ako je bog uz tebe" i datumom kada se pucnjava dogodila. - To je tetovaža posvećena mojoj borbi i upravo je bilo tako, tog dana je bog bio uz mene. Celog života će mi ostati sećanje - kaže Valentina.

Od teških povreda, operacija i oporavka, kako kaže, više su je bolele laži i neistine.

- Ljudi su me osuđivali, pričali svašta. Đurini su mi pretili jedno vreme. Mnogo me je sve to povređivalo i drago mi je što sam dobila priliku da ispričam svoju priču.

Napunio me olovom

Valentina je dosad operisana dva puta, a čeka je i treća operacija.

- Pošto me je upucao olovom, ostalo mi je 80 dramlija u stomaku. Počela sam da radim, funkcionišem relativno normalno, ali mi pankreas slabi svake godine. Da bih nastavila normalan život, moram da se podvrgnem trećoj operaciji, da probaju da mi izvade dramlije. Mnogo sam zahvalna divnom timu lekara koji me je spasao - kaže Valentina.

19. mart je drugi rođendan Danas sečem kolač Naša sagovornica kaže da 19. mart slavi kao drugi rođendan i krsnu slavu. - Slavim, sečem kolač. To mi je drugi rođendan. Jako sam pozitivna osoba, nadam se najboljem. Zvezda vodilja u svemu ovome mi je bio moj sin, koji sada ima osam godina, zbog njega i roditelja sam se borila. Želim da ljudi shvate da sam ja borac, a ujedno da uputim i podršku drugim ženama, da niko ne prođe kao ja - priča naša sagovornica.

Kurir.rs/ Jelena Ivić