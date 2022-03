BIO DROGIRAN KAD JE UBIO MAJKU I OCA I DOBIO SUMANUTE IDEJE? Evo šta je pokazala istraga porodičnog zločina u Kusatku!

Ja sam Isus Hrist, ja sam Bog lično!, na opšti šok policajaca i svedoka ponavljao je Miloš I. (33), osumnjičen da je ubio oca Andreju (72) i majku Gordanu (62) u selu Kusadak kod Smederevske Palanke, otkriva izvor Kurira.

Podsetimo, jezivi zločin dogodio se u ponedeljak oko 13 časova, kada je Miloš I. sa ocem trebalo da krene u šumu po drva. On je iz za sada nepoznatih razloga uzeo pušku u ruku i sa po jednim hicem upucao u glavu svoje roditelje.

Sumanute misli

- Mladić je bio potpuno go i van sebe. Sve vreme je pričao nepovezano i ponavljao da je on Bog i Isus Hrist. Policajci su ga nekako savladali i odveli u Smederevo, a u pritvorskoj jedinici mu je tokom noći više puta bilo loše, pa je vođen kod psihijatra. Utvrđeno je da je Miloš u vreme zločina bio pod dejstvom narkotika - kaže izvor i dodaje da je mladiću uzeta krv na analizu, te da će biti testiran na drogu i alkohol:

- Nažalost, reč je o mladiću koji je psihički bolestan, on ima dijagnozu šizofrenije, a tokom napada ima sumanute misli i ideje.

Deca Drugi sin plakao na pragu Andreja I. iz jedne veze je imao ćerku, a iz braka s Gordanom Miloša i još jednog sina. - Drugi sin mu živi u Beogradu, juče je došao do vikendice u zaseoku gde se zločin desio, kukao je i plakao na roditeljskom pragu. Andreja je ranije bio u vezi s pevačicom iz sela i s njom ima ćerku, ali su svi bili u dobrim odnosima, posećivali su se i živeli kao jedna kuća. Čak i kad je ta žena umrla, oni su je sahranili - kažu meštani.

- Tužilaštvo je podnelo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu predlog za određivanje pritvora zbog opasnosti da će uticati na svedoke koje tužilaštvo planira da ispita, zbog opasnosti da ne ponovi krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - saopštilo je Više tužilaštvo u Smederevu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pritvor mu je određen po sva tri osnova.

- Obdukcija tela njegovih roditelja je završena i utvrđeno je da su ubijeni sa po jednim hicem u glavu - dodaje izvor.

Pokajao se

Rodoljub I., brat ubijenog Andreje, za Kurir kaže da je bratanac prekjuče do njega dotrčao potpuno go.

- Bio sam u njivi tog dana, frezirao baštu, pa sam krenuo da ložim peć. Miloš je dotrčao uplakan do mene, kukao je i rekao da je ubio oca i majku. Zvao me je da ih oživim. Kad sam video u kakvom su stanju, nisam ni došao do njih, odmah sam zvao policiju - priča stric uhapšenog i dodaje:

- Miloš je sve vreme sedeo kod kuće, bio je potpuno nag, bez odeće. Ovo me je iznenadilo, nisam očekivao tako nešto, nisam ga nikad ranije video da se tako ponaša. Ništa nije govorio, samo je kukao i video sam da se kaje, ali nisam mogao da mu pomognem.

Kako objašnjava, njegovi brat i snaha živeli su u centru sela, a u zaselak u kom se zločin desio dolazili su preko dana da nahrane stoku i živinu. Rodoljub im je pomagao kada nisu uspevali da dođu na vreme.

- Trebalo je juče da vuku drva, zato je Miloš i došao, da pomogne ocu, da nose drva u centar. Traktor im je bio upaljen, nisu ni krenuli u šumu kad se ovo desilo.

Dva pucnja

Naš sagovornik objašnjava da je Miloš nedavno došao iz inostranstva.

- Bio je tamo poslednjih godinu dana, ne duže. Radio je tamo neke poslove. Nikad nije pravio probleme, znam ga celog života - rekao je Rodoljub, koji je sve vreme bio na ivici suza.

Rodoljubova supruga rekla je da je čula dva pucnja, kao i još jedan rođak.

- Muž mi je vikao da zovem policiju, ja sam se odsekla, nisam mogla da se pomerim. I dalje ne mogu da verujem da se ovo desilo. Samo čekam Acu da se pojavi iza kuće i da mi vikne: "Snajka, treba mi nešto!" ili da nam kuvam kafu - rekla je žena.

Dobra porodica Izgledalo je da se vole Inače, za ovu porodicu svi u Kusatku imaju samo reči hvale. Ubijeni Andreja je bio nastavnik muzičkog u školi, a držao je i kafanu. - Zaista nemamo ništa loše za njih da kažemo. Imućni, vredni, radni. Andreja je držao lokalnu kafanu kod jezera i manastira, kao i salu za parastose. Delovali su kao skladna porodica, puna ljubavi i razumevanja, niko nije znao da je Miloš bolestan niti da imaju probleme s njim - pričaju šokirane komšije: - On je fizioterapeut, radio je u jednoj beogradskoj firmi, pa je preko nje otišao u Holandiju. Malo je bio razmažen, najmlađi je, pa su mu sve udovoljavali. Imao je uvek dobra kola i odeću.

