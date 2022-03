KUKAO JE I KAJAO SE! Ispovest strica mladića uhapšenog zbog ubistva majke i oca: NISAM GA NIKAD VIDEO TAKVOG

Rodoljub I., stric Miloša I. (33), osumnjičenog da je juče popodne iz puške ubio oca i majku, Andriju (72) i Gordanu (62) u selu Kusadak, kaže da je njegov bratanac potpuno go dotrčao do njegove kuće i molio ga da oživi njegove roditelje!

Da podsetimo, zločin se dogodio juče oko 13 časova u selu kod Smederevske Palanke, a Miloš, koji se sumnjiči da je pucao iz puške u roditelje, uhapšen je odmah. Njegov stric u potresnoj ispovesti za Kurir prepričava šta se kobnog dana dogodilo u domaćinstvu njegovog brata Andrije.

- Bio sam u njivi tog dana, frizirao baštu, pa sam krenuo da ložim peć. Miloš je dotrčao uplakan do mene, kukao je i rekao da je ubio oca i majku. Zvao me je da ih oživim. Kada sam video u kakvom su stanju, nisam ni došao do njih, odmah sam zvao policiju i hitnu pomoć, nisam se vraćao tamo dok nisu došli - priča stric uhapšenog:

- Miloš je sve vreme sedeo kod kuće, bio je potpuno nag, bez odeće. Ovo me je iznenadilo, nisam očekivao tako nešto, nisam ga nikada ranije video da se tako ponaša. Ništa nije govorio, samo je kukao i video sam da se kaje, ali nisam mogao da mu pomognem - kaže Andrijin brat.

Kako objašnjava, njegovi brat i snaha živeli su u centru sela, a u zaseok u kome se zločin desio dolazili su preko dana da nahrane stoku i živinu. Rodoljub im je pomagao kada nisu uspevali da dođu na vreme.

- Miloš nikad nije pravio probleme, jedino ako je bilo nešto tamo u kući u centru. Trebalo je juče da vuku drva, zato je Miloš i došao, da pomogne ocu, da nose drva u centar. Traktor im je bio upaljen, nisu ni krenuli u šumu kad se ovo desilo.

Naš sagovornik objašnjava da je Miloš nedavno došao iz inostranstva.

- Bio je u inostranstvu zadnjih godinu dana, ne duže. Radio je tamo neke poslove. Nisam nikad imao problem sa njim, znam ga celog života - rekao je Rodoljub koji je sve vreme bio na ivici suza.

Inače, za ovu porodicu svi u Kusatku imaju samo reči hvale. Ubijeni Andrija je bio nastavnik muzičkog u školi, a držao je i kafanu.

- Zaista nemamo ništa loše za njih da kažemo. Imućni, vredni, radni. Sa svima su bili dobri - pričaju šokirani komšije.

