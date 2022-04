PRE 7 DANA IZAŠAO IZ ZATVORA, A SAD HTEO DA UBIJE ŽENU ZA VEČEROM: Sestra izbodene Ružice opisala krvavi pir kod Niša

Sestra povređene Ružice D. (36) koju je sinoć izbo nožem nevenčani suprug Danijel R. (45), kaže za Kurir da je osumnjičeni pre sedam dana izašao iz zatvora!

Kako ona kaže za Kurir Danijel R. je 31. marta izašao iz zatvora gde je bio zbog nasilja u porodici.

- Bio je zbog nasilja u porodici i imao je zabranu pritiska, ali je sinoć došao samo kako bi kod nje prespavao - kaže trudna sestra povređene i dodaje:

- Došao je kod nje i dece i postavila je da svi večeraju zajedno. Nešto su se posvađali. Napio se i ona je nešto uradila i on se naljutio i počeo da je udara pesnicom u glavu. Ružica je pala kao pokošena. Tada smo došli da vidimo šta se dešava i ona je ležala na podu. I on je pitao da li je pozvala policiju i ona je rekla da jeste. Nakon toga on je rekao dobro i počeo da se pravi važan i da je sve uredu.

Međutim, tada je naišla policija i ja joj kažem: "Ustani Ružice" ali ona nije mogla. On se napio, a ćerka malena im je nešto uradila i on se naljutio i Ružica mu nešto rekla i on

Prema njenim rečima, njena povređena sestra pozvala je policiju.

- Rekao joj je: "Šta si rekla?" i počeo da udara. Kada je pozvala policiju on se pravio važan i ponašao kao da je sve uredu. Ubrzo je došla policija i odvela ga.

