SUDIJA KOJI JE OSUDIO ARKANOVE UBICE PROGOVORIO O DETALJIMA PROCESA: Hteli su da me sklone, PRETILI SMRĆU meni i mojoj porodici

Milenko Cvijović, sudija Apelacionog suda koji je osudio ubice Željka Ražnatovića Arkana (48) na višedecenijske kazne, otkrio je da je dobijao pretnje dok je sudio u tom predmetu, zbog čega je imao policijsko obezbeđenje! Cvijović navodi da su tada pošto-poto hteli da ga sklone iz procesa jer nije hteo da sudi kako su drugi želeli.

- U policiji mi je tada rečeno da su operativnim saznanjima došli do saznanja da izvesne osobe žele da me diskredituju i sklone iz procesa. To je trajalo od 2005. do 2010, sve dok nisam razrešen. U tom periodu su me zvale nepoznate osobe, koje su mi govorile da znaju kuda se moja deca kreću. Pretnje smo trpeli i ja i cela moja porodica. Bile su neposredne i posredne. Traženo je od mene da uzmem pare, da uradim nešto što je nezakonito.

Ja sam izabrao da živimo sa pretnjama i strahom, ali sam se osećao zbog toga boljim čovekom i nisam pogrešio, iako je to uticalo na normalan život moje porodice. Trpeli smo. U stvari, nikada nisam ni pomislio da uradim drugačije, jer je poziv sudije bio moj život i nikada ga ne bi menjao ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu vrednost. Bio sam svestan da u suprotnom moj život ne bi imao nikakav smisao - otkrio je svojevremeno za Alo sudija Cvijović.

Tada je radio u Okružnom i Višem sudu u Beogradu, i to predmete po kojima se sudilo za najteža krivična dela.

- Radeći na takvim predmetima iskusio sam u svojoj dugogodišnjoj karijeri dosta agresivnih reakcija protiv sebe i svoje porodice, čak i pretnje ubistvom upućene meni i deci. Osim toga, trpeo sam standardne teorije zavere, naročito radeći u predmetu za Arkanovo ubistvo. Sve zbog toga što sam, kao i u svakom predmetu, radio tako da se u skladu sa zakonom otkrije prava istina i da krivci odgovaraju za počinjena krivična dela.

Međutim, bilo je mnogo ljudi sa strane koji su unapred imali neku svoju istinu, pa su pokušavali dosta puta da neregularnim načinima dođu do nje, ali to kod mene nisu mogli. Zbog toga su reagovali na razne načine, nezakonito i nepošteno.

Dobijao uvek „vruće krompire“ Cvijović je sudio u predmetu za pokušaj ubistva Vuka Draškovića, zatim Branislavu Uskokoviću, u slučaju „Citostatici“, u predmetu bande Dejana Karelića zvanog Kareli i mnogim drugim. - Kod mene ne postoje nikakvi skriveni razlozi. Jedino poštujem zakon i istinu, od koje ne možeš pobeći, naročito ne pred ogledalom. Možda to nekom zvuči čudno, ali istina je jedna i jedina. Nije to lako ni razumeti, naročito tim drugačijim ljudima- kaže sudija Cvijović, koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo.

Stvarali su atmosferu mržnje i podmetali neistine po matrici koja se godinama upotrebljava u našem društvu, naročito tako da uz pomoć istomišljenika zatvore prostor za razgovor, debatu ili odgovor iznoseći laži i neistine jer sudija ne misli kao oni - rekao je Cvijović i dodao:

- Međutim, kao sudija nisam hteo da reagujem na niske i podmukle neistine i gluposti iz te njihove matrice, već sam profesionalno i odgovorno radio svoj posao, bez bilo kakvog ostrašćenja i isključivo po zakonu i u skladu sa istinom. Bio sam u tome izričit dovodeći i sebe i svoju porodicu nemali broj puta u opasnost, zbog čega sam pet godina imao policijsko obezbeđenje.

O sramotnom delovanju mnogih ljudi, čak i iz mog okruženja, nikada neću govoriti, osim što ću reći da je to bilo sramotno i nesolidarno. Sve bez obzira na strah koji sam trpeo i koji je sigurno ostavio posledice na celu moju porodicu. Oni me i dan-danas napadaju, ali ja i dalje izdržavam radeći po zakonu i nažalost okružen tišinom od svojih kolega i javnosti - ističe ugledni sudija.

