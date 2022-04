OVO JE NIKOLA (26) SA UBA KOJI JE POGOĐEN STAKLENIM DOZEROM ZA ŠEĆER: Od udarca preminuo

Nikola L. (26) iz Uba, preminuo je nakon što ga je kako se sumnja Lazar M. (46) iz tog mesta, kada ga je udario staklenim dozerom za šećer u glavu i tom prilikom mu naneo teške telesne povrede od kojih je on kasnije premino, saznaje Kurir.

Prema rečima izvora, Nikola L. sedeo je u kafiću "London" koji se nalazi u centru ovog mesta.

- Navodno u jednom trenutku nastala je frka između vlasnika lokala Đ. V. i Lazara M. koji su se nakon kraće verbalne rasprave potukli. Tom prilikom Lazar je navodno dograbio stakleni dozer sa šećerom i pogodio Nikolu u glavu, koji je tada, prema rečima očevidaca, sedeo sa vlasnikom lokala. Nikola je navodno uleteo između njih dvojice kako bi ih razdvojio - kaže naš sagovornik i dodaje da postoje dve verzije, prema jednoj od je nenamerno pogođen, dok je prema drugoj ciljano pogođen.

foto: Drustvene Mreže

- Nikola je tada pao kao pokošen na zemlju. Odvezen je u Dom zdravlja i tamo je ustanovljeno da mu je sve uredi. On se osećao dobro i pušten je kući.

kafić u kom se sve odigralo foto: Društvene mreže

Međutim, prema rečima izvora, Nikola je umesto kući otišao u drugi kafić.

- Nikola je iz Doma zdravlja otišao u kafić i nedugo potom se srušio kao pokošen. Pogođeni mladić odmah je prevezen u Urgentni centar Opšte bolnice Valjevo, ali je nažalost nakon prijema, zbog pretrpljenih povreda, preminuo - rekao je izvor i nastavio:

- Istraga je u toku i ona će utvrditi kako je tačno došlo do ove tragedije sa smrtnim ishodom.

foto: Društvene mreže

Ubska policija, podsetimo, uhapsila je Lazara M. (46) zbog sumnje da je naneo teške telesne povrede Nikoli L. koje su dovele do smrti mladića. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenom L. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Meštani Uba Kafić bio u vlasništvu Nemanje Matića Žitelji uba kažu da je kafić u kom se dogodio incident sa smrtnim ishodom nekada bio u vlasništvu poznatog srpskog fudbalera Nemanje Matića, koji je rodom sa Uba. nemanja matić u društvo srpskih glumaca u kafiću foto: Društvene mreže - Ranije se pričalo je kafić u vlasništvu Matića, a sada je neko drugi vlasnik, ali je i dalje ostalo isto ime - kažu oni i dodaje da se čak i na društvenim mrežama moglo videti da je Matić bio u ovom kafiću, da li ako gost ili valsnik, nisu ni oni sigurni.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:33 UZNEMIRUJUĆE! BRUTALNO NASILJE U ZEMUNU: Muškarac hladnokrvno ŠUTIRA ŽENU I PSA na ulici