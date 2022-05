DOŽIVLJAVAJU GA KAO IGRAČKU, A NA NJEMU SE GINE: Nesreće sa kvadovima sve češće, a stručnjak objašnjava zašto je to tako

Bogoljub Pavlović (19) iz Šumarka kod Kovina, poginuo je kada se kvadom, na kom je bio sa drugom, zakucao u banderu, a iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjavaju zašto je ovo vozilo izuzetno opasno.

Damir Okanović foto: Kurir televizija

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava za Kurir da kvadricikli predstavljaju realnu opasnost, jer se ne shvataju ozbiljno.

- Kod nas se oni još uvek doživaljavaju kao sredstvo zabave ili kao igračka za odrasle, na koju ljudi vrlo lako stavljaju i decu. Niko ne shvata da je to moćna mašina, koje može da razvije velike brzine i da savlada svakojake terene - priča Okanović:

Opasnost za neiskusne

- Predstavljaju opasnost za mlade i neiskusne vozače, baš zbog njihove snage, jer vrlo lako može da dođe do destabilizacije. Veliki problem predstavlja to što ne postoji adekvatna obuka za ovo prevzno sredstvo. On je objasnio i da je poseban problem to što se ova vozila mnogo koriste van saobraćajnica, na planinama i njivama, te da se mnogo ljudi povređuje ili nastrada na takvim vožnjama.

Rešenje postoji

Damir Okanović kaže da postoji sve više pritužbi na korišćenje četvorocikala.

- Sve više ljudi se žali da njihovu bezbednost ugrožavaju ova vozila, kao i da im remete mir. Kako bi se sprečile ovakve tragedije treba da se donese poseban akt, poput Zakona o skijalištima, kojim je regulisana preterana i nebezbedna upotreba motornih sanki u zimskim turističkim centrima - objasnio je on.

Nesreće sa kvadovima - pre 20 dana - u naselju Makovište kod Кosjerića muškarac (48) koji je upravljao kvadom, sleteo je s puta, a od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta - u avgustu prošle godine - dečko glumice Ivane Dudić teško je povređen nakon pada sa kvada na planini Rtanj, kada se vozilo kojim je upravljal glumica prevrnulo - u junu 2020. godine - Dečak Filipa V. (2) iz Radičevića kod Bečeja teško je povređen kada je na njega kvadom naleteo Igor B. (36), a od zadobijenih povreda mališan je preminuo u bolnici

Kurir.rs