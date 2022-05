POGINULI BOGOLJUB ODRASTAO U HRANITELJSKOJ PORODICI: Tužna sudbina mladića koji je nastradao vozeći kvad kod Kovina!

U tragičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u blizini Kovina nastradao je Bogoljub P. (19) iz sela Šumarak, inače mladić koji je odrastao u hraniteljskoj porodici.

Kako su komšije ispričale za Kurir, po njihovom običaju, danas ceo dan na lokalnoj crkvi zvone zvona zbog nastradalog mladića.

- Poznavao sam mu dedu hranitelja, kao i njegovu majku koja brine o njemu. Oni su divna porodica, vredni i radni ljudi. Ovo je tragedija što im se dogodilo, čuo sam da su ga mnogo voleli - ispričao je jedan od komšija.

Kako dodaju, Bogoljub je i posle punoletstva ostao kod hranitelje, što nije česta praksa.

- Ljudi koji su odgajili Bogoljuba su se toliko vezali za njega, da je on ostao kod njih i posle 18. godine. Bukvalno su ga voleli kao rođeno dete i nisu mogli da se rastanu od njega. Eto, sudbina ih je sada razdvojila zauvek i to na ovako strašan način. On je inače bio baš drag i dobar dečko - dodali su oni.

Komšije su ispričale za Kurir i da su čuli da nesrećni Bogoljub nije bio sam na četvorotočkašu.

- Sa njim je navodno bio još jedan mladić, koji je povređen. Nažalost, kada su sleteli s puta, Bogoljub je preleteo napred kada se kvad zakucao u banderu - dodali su potreseni meštani Šumarka.

Kako dodaju, nastradali mladić biće sahranjen sutra.

(Kurir.rs)